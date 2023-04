Quando arriva la Lotteria degli scontrini istantanea

Anche se in molti hanno dimenticato questa iniziativa, o non vi hanno mai partecipato, per tutto il 2023 è ancora attiva la Lotteria degli scontrini, il gioco di Stato che permette di vincere un minimo di 25 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro semplicemente scegliendo metodi di pagamento elettronici quando compriamo un prodotto in un negozio fisico.

Questa iniziativa fa parte dell’ormai defunto Piano Italia Cashless, il piano d’incentivi pubblici pensato dal Governo Conte durante la pandemia per stimolare i pagamenti elettronici, diminuire il denaro contante circolante in Italia e, in questo modo, usare la tecnologia per combattere l’evasione fiscale. In questo piano c’era anche un ulteriore tassello, che ancora non è stato implementato: la Lotteria degli scontrini "istantanea".

Lotteria degli scontrini istantanea: come funziona

A differenza della lotteria degli scontrini classica, che prevede estrazioni ogni giovedì (ogni mese quattro estrazioni settimanali e una mensile), quella istantanea è, appunto, istantanea: si vince subito.

In pratica, quando verrà attivata la lotteria istantanea, l’acquirente troverà stampato sullo scontrino un codice QR, che potrà scansionare con lo smartphone per sapere immediatamente se ha vinto qualcosa.

Le regole per partecipare saranno le stesse della Lotteria degli scontrini normale: solo pagamenti cashless, solo in negozio fisico, solo per prodotti e non anche per servizi. Sarà necessaria la stessa registrazione tramite codice fiscale, da fare sul portale ufficiale www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Lotteria istantanea: quanto si vince

Quello che ancora non è noto, perché la lotteria istantanea non è ancora iniziata, è l’ammontare dei premi che è possibile vincere con il singolo scontrino.

Al momento il premio minimo per l’acquirente è quello, settimanale, da 25.000 euro (15 premi disponibili ogni settimana) ma è chiaro che la lotteria in versione istantanea avrà molti più premi, ma molto meno ricchi.

Altra cosa non ancora nota, ma importante, è la questione del numero dei biglietti virtuali: con la lotteria tradizionale si ottiene un biglietto per ogni euro speso, per un minimo di 1 euro e un biglietto e un massimo di 1.000 euro e 1.000 biglietti con un solo scontrino.

Non si sa se il QR Code varrà come singolo biglietto, o anche con la lotteria istantanea si otterranno più biglietti virtuali al crescere della spesa effettuata.

Quando arriva la lotteria istantanea

Ma quando arriva la Lotteria degli scontrini istantanea? Non c’è una data ufficiale di inizio, ma c’è una data prima della quale non può di sicuro iniziare: il 2 ottobre 2023.

Il motivo è semplice: per generare i codici QR e stamparli sugli scontrini servono degli appositi registratori di cassa telematici, collegati con l’Agenzia delle Entrate tramite un canale criptato, e con uno specifico software di gestione.

Moltissimi registratori di cassa dei negozi italiani sono già compatibili, ma non tutti. Alcuni vanno aggiornati, altri semplicemente configurati da un tecnico, altri ancora vanno completamente sostituiti perché non sono compatibili e non potranno mai esserlo.

C’è tempo per mettere in regola i registratori di cassa, senza incorrere in sanzioni, fino al 2 ottobre 2023 e questo lascia pensare che prima di quella data non verrà lanciata la lotteria istantanea. Se tutto ciò si rivelerà corretto, allora il primo vero test su strada della Lotteria degli scontrini istantanea potrebbe essere lo shopping natalizio.