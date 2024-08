Questa funzione potrebbe convincere molti a passare a Google Messaggi

Fonte foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock.com

Ogni giorno, complici fotocamere sempre più avanzate, vengono scattate con i propri smartphone e dispositivi mobili foto di altissima qualità. Non di rado, poi, quest’ultime vengono poi condivise con i propri amici, parenti o colleghi attraverso applicazioni di messaggistica istantanea che, però, tendono a diminuirne la qualità reale. Consapevole dell’esigenza degli utenti, molte piattaforme hanno cercato di trovare una soluzione e Google sembrerebbe essere pronto a migliorare la sua app per i messaggi, Google Messaggi appunto.

Google Messaggi, che si basa sullo standard RCS (Rich Communication Services), a breve permetterà di inviare, senza modifiche, foto e video di grandi dimensioni alla qualità originale.

Google Messaggi, addio alle immagini compresse: cosa cambia

Chi possiede un dispositivo Android e utilizza Google Messaggi può scambiare messaggi in maniera più sicura ed efficace con chi utilizza la stessa applicazione o con chi utilizza altre app compatibili con RCS.

Google ha pensato di introdurre anche una funzione, attualmente in fase di sviluppo, ma che potrebbe essere presto rilasciata a tutti gli utenti, che consiste nella rimozione della compressione automatica delle immagini. Di conseguenza, l’utente potrà scegliere come inviare il suo contenuto tra due modalità.

Si può optare per un’immagine ottimizzata per la chat, che richiede meno tempo per l’invio, ma che ha una qualità ridotta. In alternativa, si può selezionare la qualità originale del file.

In tal caso, occorre essere consapevoli che potrebbe essere necessario più tempo e un maggior consumo di dati per l’inoltro. La selezione si applica a tutte le chat a seguire, salvo una modifica delle impostazioni da parte dell’utente stesso.

Google Messaggi meglio di WhatsApp

L’arrivo di questa opzione potrebbe rendere Google Messaggi un’ottima alternativa all’app di messaggistica istantanea più usata al mondo: WhatsApp di Meta.

WhatsApp, infatti, permette l’inoltro di immagini in alta qualità, ma con alcune limitazioni che, stando alle prime indiscrezioni, saranno assenti su Messaggi.

Su WhatsApp, infatti, pur scegliendo di inviare una foto in HD, l’immagine subisce dei piccoli cambiamenti. La sua qualità viene ridotta, seppur in misura minore rispetto alla modalità tradizionale di invio.

Ciò non dovrebbe avvenire su Google Messaggi: una volta scelta la qualità originale, l’immagine non subisce alcun tipo di modifica, ma resta esattamente come quella presente sul proprio dispositivo.

Gli appassionati di fotografia e coloro che amano condividere immagini e fotografie con i propri contatti potrebbero, così, convincersi a passare a Google Messaggi.