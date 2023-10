Fonte foto: Apple

Le nuove AirPods 4 sono in sviluppo e potrebbero debuttare sul mercato in due versioni. La conferma arriva da un nuovo report di Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre abbastanza affidabile quando si parla di novità della casa di Cupertino. Le nuove cuffie true wireless di casa Apple sono vicine, anche se, come vedremo, non c’è ancora una data, mentre per la nuova generazione delle AirPods Pro bisognerà attendere il 2025.

AirPods 4: come saranno

Le informazioni fornite da Gurman sono, come sempre, molto precise. L’intenzione di Apple è “sdoppiare” le sue AirPods proponendo due varianti e andando a sostituire, in un colpo solo, sia le AirPods 2 che le AirPods 3, entrambe attualmente ancora in commercio.

La prima novità riguarderà il design che sarà una via di mezzo tra le AirPods 3 e il modello Pro. Apple dovrebbe puntare su steli corti, unificando il design della sua gamma di cuffie true wireless, almeno sotto quest’aspetto.

I due modelli saranno auricolari “open-fit“, senza i gommini sostituibili presenti sulle Pro. Per entrambe le versioni delle AirPods 4 ci sarà una custodia di ricarica con porta USB-C, appena introdotta anche sugli iPhone 15.

La versione di fascia più alta delle AirPods 4, che farà da collegamento tra il modello base e le AirPods Pro, avrà la cancellazione del rumore e includerà uno speaker sulla custodia di ricarica per sfruttare la funzionalità Dov’è, emettendo avvisi sonori.

AirPods 4: quando arrivano

Le nuove AirPods 4 sono in sviluppo e si avvicinano al debutto ma non dovrebbero essere svelate nel corso dell’evento della prossima settimana, dedicato quasi sicuramente ai nuovi Mac con chip M3. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2024. Al momento, però, non è chiaro se le due versioni della quarta generazione di AirPods saranno ufficializzate insieme o in due momenti diversi.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, è ancora presto per informazioni ufficiali ma è possibile fare delle ipotesi considerando l’attuale posizionamento delle AirPods di seconda e terza generazione. Le AirPods 2, infatti, sono ora commercializzate da Apple con un prezzo di 149 euro mentre le AirPods 3 costano 199 euro (oppure 209 euro con la custodia di ricarica MagSafe).

Apple potrebbe riproporre lo stesso posizionamento per le AirPods 4. Il modello base potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 150 euro (ma è possibile anche ipotizzare un taglio ulteriore del prezzo di listino di partenza) mentre il modello più accessoriato, che potrebbe chiamarsi Plus, riprendendo la denominazione usata con gli iPhone, andrebbe a posizionarsi intorno ai 200 euro.

Le AirPods Pro 2, attualmente disponibili con un prezzo di listino di 279 euro, ci sarà una nuova generazione soltanto nel corso del 2025. In questo caso, è possibile ipotizzare un leggero incremento del prezzo, per differenziare maggiormente il modello Pro dalle versioni base. Nel corso del prossimo anno, infine, Apple dovrebbe presentare anche una nuova generazione delle cuffie over-ear AirPods Max.