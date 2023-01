Quando esce il finale di Hunters 2

Mancano pochi giorni al capitolo finale di Hunters, la serie prodotta da Amazon Studios, Monkeypaw Productions e Halcyon Studios e creata da David Weil, che ricopre anche il ruolo di executive producer e showrunner. La seconda stagione, che è anche quella conclusiva, arriva infatti a breve su Prime Video. Nel cast ci sarà ancora una volta il grande Al Pacino affiancato dagli altri interpreti già visti nella prima stagione e da una new entry, Jennifer Jason Leigh. Ecco tutte le cose da sapere.

Iscriviti a Prime Video per vedere Hunters 2

La trama di Hunters 2

Nella seconda stagione della serie Hunters i protagonisti (gli Hunters, appunto) hanno visto le loro imprese europee deragliare a causa di un incidente. Il gruppo deve dunque riunirsi per dare la caccia ad Adolf Hitler in persona, che si nasconde in Sud America. Intanto Meyer Offerman (interpretato da Al Pacino) deve fare i conti con un’inaspettata minaccia che rischia di rivelare a tutti il suo segreto e la sua vera identità. Questa rivelazione, però, causerebbe anche svariati (ed esplosivi!) effetti a cascata sugli Hunters.

Hunters 2: il cast

Oltre ai già citati Al Pacino e Jennifer Jason Leigh, nel cast di Hunters 2 tornano alcuni nomi già noti al pubblico che ha seguito la prima stagione della serie, sempre disponibile su Prime Video: si tratta di Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

La squadra dei produttori esecutivi della serie invece include, oltre al creatore David Weil, anche Jordan Peele, Win Rosenfeld di Monkeypaw Productions, Phil Abraham, David J. Rosen, Jerry Kupfer, Alfonso Gomez-Rejon, David Ellender e Matt Loze di Halcyon Studios.

Quando esce Hunters 2

L’attesa per vedere i nuovi episodi della serie è fortunatamente molto breve, ormai. La seconda e ultima stagione di Hunters sarà infatti disponibile dal 13 gennaio 2023 in esclusiva su Prime Video.

Hunters 2: c’è anche il podcast

Per ingannare l’attesa, ma anche per celebrare questa stagione conclusiva, Hunters ha realizzato anche un podcast ufficiale in sei episodi: i primi tre sono usciti già il 13 dicembre 2022, mentre gli ultimi tre sono stati pubblicati solo pochi giorni fa.

Pensato per accompagnare la visione della serie, il podcast è intitolato Chutzpah: Hunters Presents True Stories of Resistance e racconta alcune straordinarie storie vere di eroismo, resistenza e sacrificio avvenute durante l’Olocausto. Il progetto porta la firma di Prime Video, Monkeypaw Productions e Story Mill Media, ha come executive producer Jordan Peele ed è presentato da David Weil, già creatore della serie.

Iscriviti a Prime Video per vedere Hunters 2