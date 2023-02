Quando esce Yellowstone 5

L’attesa è quasi finita: sta per arrivare finalmente la quinta stagione di Yellowstone, il famoso e apprezzato western contemporaneo che di recente, tra l’altro, è valso a Kevin Costner il Golden Globe come migliore attore in una serie drammatica. La saga familiare targata Paramount è stata creata da Taylor Sheridan: il quinto capitolo sarà eccezionalmente diviso in due parti e la prima, composta da otto episodi, esce in Italia fra poche settimane.

Il cast di Yellowstone 5

Il premio Oscar e Golden Globe Kevin Costner torna nel ruolo di John Dutton, proprietario del ranch del Montana che dà il titolo alla serie. Nel cast della quinta stagione ci sono inoltre Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley (che interpretano i figli di John Dutton, di nome Beth, Kayce e Jamie), Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham e Wendy Moniz-Grillo.

Entrano a far parte del gruppo di interpreti della quinta stagione di Yellowstone anche Forrie J. Smith, Jacki Weaver, Finn Little, Mo Brings Plenty, Dawn Olivieri, Piper Perabo e Q’orianka Kilcher.

La trama di Yellowstone 5

Cosa succederà nella prima parte della quinta stagione di Yellowstone? Per quanto è dato sapere al momento, il protagonista John Dutton continuerà sicuramente a lottare per difendere il suo ranch e il suo stile di vita nel Montana. A minacciare la sua proprietà, ma anche la sua eredità, ci saranno infatti i rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock da una parte e la Market Equities dall’altra.

Intanto, come se non bastasse, la famiglia Dutton dovrà comunque affrontare anche altre criticità: problemi di salute, segreti di famiglia, aspirazioni politiche, nuove relazioni e alleanze… Molti fattori inaspettati metteranno alle strette i Dutton, minacceranno il futuro del loro ranch e costringeranno la famiglia a chiedersi quale prezzo sono disposti a pagare per il potere. Le riprese della quinta stagione si sono svolte a giugno 2022 a Missoula.

Yellowstone 5 in streaming: quando esce

La prima parte della quinta stagione di Yellowstone sarà disponibile in italiano su Sky e in streaming su NOW dal 1° marzo 2023, con due nuovi episodi ogni mercoledì. La serie darà disponibile anche on demand. Queste puntate sono già andate in onda negli Stati Uniti in prima visione dal 13 novembre 2022 al 1° gennaio 2023.

La seconda parte di Yellowstone 5 (composta da sei episodi) uscirà negli Stati Uniti nel corso del 2023, ma non è ancora stata annunciata la data esatta. È la prima volta che una stagione di Yellowstone viene suddivisa in due parti: le prime quattro sono composte da dieci episodi ciascuna e sono uscite negli Stati Uniti tra agosto 2018 e gennaio 2022.