Quando escono i nuovi episodi di Futurama

Dopo dieci anni di pausa, usciranno nell’estate 2023 in streaming i nuovi episodi di Futurama. La notizia si è diffusa all’inizio del 2022 ed è stata accolta con entusiasmo dai fan che ormai conoscono a memoria le battute della storica serie animata creata da Matt Groening e sviluppata da Groening stesso e da David X. Cohen. Non serve però aver visto le passate stagioni per poter guardare la prossima, che sarà l’undicesima. Quello di Futurama sarà infatti un nuovo inizio che si propone di piacere sia ai vecchi sia ai nuovi spettatori.

Futurama: di cosa parla

«Futurama è uscito trionfalmente dalla capsula criogenica, con il cast originale al completo e lo spirito satirico intatto». Così Disney+, che ospiterà i nuovi episodi, presenta l’undicesima stagione della serie animata che ha debuttato nel 1999 e che racconta le bizzarre avventure di Fry, Leela e Bender.

Phillip J. Fry è un ragazzo che consegna pizze a New York e che nel 1999 si congela accidentalmente in una capsula e viene scongelato solo nell’anno 3000. Qui, in una sorprendente "nuova" New York, fa amicizia con il robot bevitore Bender e si innamora della ciclope Leela. Il trio lavora presso la Planet Express Delivery Company, compagnia di consegne intergalattica fondata da un discendente di Fry, il professor Hubert Farnsworth. Proprio dalle consegne che i protagonisti devono effettuare in giro per il cosmo nascono ogni volta avventure strambe e divertenti.

Cosa sappiamo del nuovo Futurama

La nuova stagione di Futurama sarà composta da dieci puntate inedite (ma gli episodi commissionati sono in tutto venti). I nuovi spettatori, che non hanno mai seguito la serie animata in passato, potranno iniziare la serie da qui senza problemi, trovando tra l’altro una serie di riferimenti decisamente attuali e sempre affrontati con piglio satirico: c’è una nuova pandemia in città, infatti, e intanto il gruppo esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della tv in streaming.

I vecchi fan, invece, troveranno nella trama anche la risposta ad alcune domande cruciali: come procede la storia d’amore tra Fry e Leela? Qual è il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler? Che ne è stato dei girini di Kif e Amy? Cos’altro dobbiamo sapere della storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot?

Chi c’è in Futurama 11

Chi segue la serie in lingua originale, nella nuova stagione ritroverà le voci di un tempo: il voice cast è infatti composto da John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman. Prodotta da 20th Television Animation, parte dei Disney Television Studios, Futurama ha tra i produttori esecutivi Groening, Cohen, Ken Keller e Claudia Katz.

I nuovi episodi di Futurama in streaming

I nuovi episodi dell’undicesima stagione di Futurama arriveranno in streaming in Italia lunedì 24 luglio 2023 su Disney+, con nuovi episodi ogni settimana.