Quando finisce il Capitolo 2 Stagione 3 di Fornite: la data esatta

Sono oramai più di due mesi che Fornite ha lanciato la Stagione 3 del Capitolo 2 e oramai siamo arrivati quasi alle battute finali. Solitamente una stagione di Fornite ha una durata di circa dieci settimane, che possono variare in base a eventuali ritardi o all’arrivo di nuovi aggiornamenti. Se tutto va secondo i piani, il Capitolo 2 Stagione 4 dovrebbe iniziare entro la fine di agosto, ma da parte di Epic Games ancora non trapela nulla.

Qualche informazione in più, però, arriva dai documenti che Epic Games ha presentato nella causa intentata contro Apple e Google dopo l’eliminazione da parte dei due colossi statunitensi dell’app di Fortnite dai loro store online. Infatti, in uno dei documenti allegati in cui viene raccolta una dichiarazione di Tim Sweeney, CEO di Epic Games, si fa riferimento alla durata media delle varie stagioni di Fortnite: dieci settimane. Ma non solo, si fissa anche una data precisa per l’arrivo del Capitolo 2 Stagione 4: il 27 agosto 2020. Calcolando il fatto che la Stagione 3 è iniziata il 17 giugno, il 27 agosto è una data più che plausibile. I dubbi, però, che sia veramente questo il giorno sono più di uno.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 4: ecco quando inizia

Secondo quanto riportato dalla stessa Epic Games, la Stagione 4 Capitolo 2 di Fornite dovrebbe iniziare giovedì 27 agosto. Nulla di strano se non fosse che mancano poco meno di dieci giorni e la software house statunitense non ha ancora fatto sapere nulla. Non si sa né il tema della nuova Stagione, né se ci saranno cambiamenti alla mappa. Anche l’inizio della Stagione 3 Capitolo 2 è stato rimandato più volte, posticipandola di più di un mese.

La Stagione 3 Capitolo 2 doveva aiutare Fornite a rilanciare le proprie ambizioni, dopo un periodo non molto fortunato che ha portato molti streamer ad abbandonare il gioco, ma invece l’effetto finale è stata opposto. Il gameplay del gioco è sembrato essere ancora più lento con inevitabili ripercussioni sui giocatori. L’arrivo delle automobili ha leggermente migliorato la situazione, ma non di molto.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sarà disponibile sull’iPhone?

Una domanda che molti si pongono è se la nuova stagione di Fortnite sarà disponibile sui dispositivi iOS. La risposta è molto semplice: no. Come già annunciato da Apple, con la cancellazione dell’applicazione dall’App Store, gli utenti non potranno ricevere gli aggiornamenti dell’app. E quindi ricevere l’update con tutte le future stagioni di Fortnite.