Quando inizia la Stagione 3 del Capitolo 2 di Fortnite

Arriva la notizia ufficiale da parte di Epic Games, la Stagione 3 del Capitolo 2 inizierà l’11 giugno 2020. Quindi non più il 4 giugno come comunicato nelle settimane precedenti. Il motivo è molto semplice e spiegato dalla stessa software house: preparare al meglio la Stagione 3 Capitolo 2, una stagione che si preannuncia molto importante per il videogame.

Nelle ultime settimane, infatti, sono tante le lamentele dei pro player sulla mappa di gioco introdotta con l’inizio del Capitolo 2 e che non ha mai soddisfatto i giocatori. Secondo gli ultimi rumor Epic Games sarebbe pronta a modificare la mappa attuale, cambiando alcune zone e aggiungendo ancora più corsi d’acqua. Acqua che, infatti, dovrebbe essere uno dei topic principale della Stagione 3 Capitolo 2. In attesa dell’inizio della nuova stagione, i giocatori potranno completare le Sfide del Pass Battaglia e scegliere l’aspetto definitivo dei sei agenti: Brutus, NitrogliceRina, Miaoscolo, Skye, Mida e Maya

Stagione 3 Capitolo 2 Fortnite quando inizia: la data ufficiale

La notizia non farà piacere ai tanti appassionati che aspettavano con trepidazione l’arrivo del 4 giugno, giorno in cui sarebbe dovuta iniziare la Stagione 3 Capitolo 2 di Fortnite. Invece Epic Games ha posticipato tutto di una settimana: il nuovo arrivo è fissato per l’11 giugno. La software house statunitense motiva la scelta con la voglia di preparare al meglio ogni singolo aspetto della nuova stagione. Gli utenti avranno così maggior tempo per completare le due sfide aggiunte di recente: Dominio locale e Assalto all’Agenzia.

Evento a sorpresa su Fortnite

Per rendere meno amara la sorpresa, Fortnite ha annunciato l’arrivo di uno spettacolo in diretta riservato a poche persone. Il nome è “Il Dispositivo” e l’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 20:00 italiane. I posti sono limitati, quindi bisogna arrivare con almeno 30 minuti di anciticpo.

Nelle ultime settimane Fortnite sta ospitando molti spettacoli speciali: tutto è cominciato con il successo del concerto in esclusiva di Travis Scott ed è proseguito nelle settimane successive con altri eventi musicali.