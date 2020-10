Quanto è grande la batteria degli iPhone 12

In prevendita ha già battuto i record del suo predecessore ma, fino a poche ore fa, di iPhone 12 ancora non si conosceva la capacità della batteria. A quanto pare però il mistero sembra essersi finalmente risolto grazie alla documentazione ufficiale, depositata da Apple presso l’Agenzia Nazionale per le Telecomunicazioni brasiliana ANATEL e l’Ente cinese per le telecomunicazioni TENAA.

Rilasciando una certificazione ufficiale, l’agenzia brasiliana ha rivelato la capacità della batteria di due dei nuovi quattro modelli di smartphone di Apple. Infatti, oltre ad iPhone 12, il corrispettivo della FCC – Commissione federale per le comunicazioni statunitense – ha sciolto i dubbi anche su iPhone 12 Mini, il più piccolo della famiglia che sarà in vendita a partire dal mese di novembre, dopo alcuni giorni dedicati alla prevendita. Perché sia stata l’agenzia brasiliana a portare alla luce tali informazioni è presto detto: Apple ha infatti scelto, già da qualche tempo, di effettuare l’assemblamento dei suoi prodotti in Brasile e India, grazie agli incentivi offerti alle compagnie che scelgono di realizzare i propri prodotti all’interno di queste nazioni. Dalla Cina, invece, arriva il dato sulla batteria di iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12: capacità della batteria

Da una prima analisi delle carte di ANATEL, la batteria del nuovo iPhone 12 si è rivelata immediatamente meno capiente rispetto al suo predecessore. Lo smartphone che sarà in vendita nei prossimi giorni è infatti dotato di un modello da 2.815 mAh, un passo indietro rispetto ai 3.110 mAh di iPhone 11.

Secondo quanto dichiarato da Apple, il melafonino di nuova generazione sarà in grado di riprodurre su schermo ben 17 ore di video prima che la batteria possa arrivare allo 0%. Si tratta dunque di ben 2 ore in più rispetto al vecchio modello, nonostante la differenza dal punto di vista della capienza dell’accumulatore.

Niente si sa invece sul numero identificativo della batteria di iPhone 12, quindi al momento si suppone esclusivamente che differisca dal precedente anche alla luce della differente potenza.

iPhone 12 Mini: capacità della batteria

Anche iPhone 12 Mini dovrà contare su una batteria piuttosto ridotta. Con “soli” 2.227 mAh, il modello A2471 sarà in grado di riprodurre 15 ore di video prima di scaricarsi completamente, almeno stando a quanto riportato sul sito di Apple. Di certo, rispetto ai 1.821 mAh dell’iPhone SE 2020 e 13 ore di video playback la differenza è netta e si fa ben notare.

Se in confronto al modello SE 2020 iPhone 12 Mini vince a mani basse, è contro iPhone 11 che il piccolino di casa Apple non riesce a brillare. Con ⅓ in meno di batteria e 2 ore di differenza in riproduzione video, il nuovo Mini resta indietro nella corsa alla batteria più potente.

iPhone 12 Pro Max: capacità della batteria

Gli iPhone 12 Pro Max, invece, secondo i documenti depositati da Apple per l’omologazione presso la TENAA, hanno una batteria da 3.687 mAh, anche in questo inferiore per capacità rispetto a quella da 3.969 mAh montata sull’iPhone 11 Pro Max del 2019.

L’unico iPhone 12 di cui non si sa ancora la capacità della batteria, quindi, è il modello Pro. Viste le dimensioni identiche a quelle di iPhone 12 normale, però, è lecito presupporre che la batteria sia la stessa: 2.815 mAh.