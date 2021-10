Quali e quante sono le versioni di iOS?

Dal 2007 ad oggi sono state rilasciate diverse versioni di iOS, il sistema operativo ufficiale della Apple sviluppato appositamente per iPhone, in seguito adoperato anche per i tablet iPad e gli iPod Touch.

Questa piattaforma viene costantemente rinnovata con nuovi aggiornamenti, per garantire prestazioni elevate e la massima sicurezza agli utenti dei device Apple. Scopriamo quali e quante sono le versioni iOS, fino ad arrivare all’ultima versione iOS 15 con tutte le innovazioni proposte dalla casa di Cupertino.

Tutte le versioni di iOS dal 2007 ad oggi

Innanzitutto bisogna fare una precisazione tra l’aggiornamento iOS e il lancio di una nuova versione del sistema operativo. Nel primo caso Apple rilascia varie modifiche delle sue piattaforme software, modernizzando alcune funzionalità e risolvendo i bug, nel secondo passa direttamente a una nuova piattaforma software. Non tutti gli iPhone e gli iPad possono essere aggiornati, tuttavia è possibile scaricare le vecchie versioni delle app iOS per continuare ad usare comunque le applicazioni anche sui vecchi device.

iPhone OS 1

Nel 2007 esce il primo iPhone dotato del sistema operativo OS 1, compatibile anche per i primi modelli di iPod Touch. Furono realizzati ben 5 aggiornamenti, introducendo nei mesi successivi una serie di novità come il supporto per la TV, una gestione migliore del volume e la compatibilità del sistema multitouch per la tastiera.

iPhone OS 2

A giugno 2008, quindi esattamente un anno dopo la prima versione, esce sul mercato iPhone OS 2. La seconda versione del sistema operativo mobile di Apple era presente su iPhone 3G, inoltre arriva anche l’accesso all’App Store dal quale gli utenti possono scaricare le applicazioni compatibili, con 3 aggiornamenti rilasciati che offrono una serie di rinnovamenti come l’ottimizzazione della navigazione con il browser Safari.

iPhone OS 3

L’anno successivo viene lanciato iPhone OS 3, il quale viene inserito anche nel nuovo iPad della Apple. Questa terza versione del sistema operativo del 2009 propone la gestione delle app con iTunes 9, un maggiore controllo sull’autonomia della batteria e la risoluzione di alcuni problemi con le applicazioni sviluppate da terze parti.

iOS 4

Dal 21 giugno 2010 il sistema operativo mobile di Apple viene chiamato semplicemente iOS 4, inoltre per la prima volta non è più garantito il supporto per gli apparecchi più vecchi. Tra le novità di questa versione e dei vari aggiornamenti ci sono la modalità aereo per iPod Touch, l’aggiunta del motore di ricerca Bing e la funzione dello zoom digitale 5x per l’applicazione della fotocamera.

iOS 5

All’inizio di giugno 2011 esce iOS 5, proposto all’epoca sui nuovi device dell’azienda americana come iPhone 4, iPad 3 e iPod Touch 4G. La piattaforma mette a disposizione la sincronizzazione tra l’account ID Apple e tutti i dispositivi iOS posseduti, la gestione degli eventi tramite iCloud e la possibilità di eseguire download di file fino a 50 MB utilizzando la connessione mobile 3G.

iOS 6

Nel 2021 Apple lancia iOS 6, uno dei sistemi operativi per i dispositivi mobili di maggior successo per il brand di Cupertino, proposto anche per i nuovi iPad Mini. I tanti aggiornamenti offrono novità interessanti come la compatibilità delle connessioni LTE con tantissimi operatori, una nuova interfaccia grafica per App Store e la prima integrazione con l’app Facebook.

iOS 7

Il 10 giugno 2013 esce ufficialmente iOS 7, fornito di serie su iPhone 5 e gli iPad fino alla 5a generazione. Questa piattaforma introduce un sistema di generazione delle password per la sicurezza nella navigazione con Safari, gli aggiornamenti automatici nell’App Store e nuove funzionalità per l’assistente virtuale Siri.

iOS 8

Nel 2014 Apple propone iOS 8, inserito nei nuovi telefoni iPhone 6 e 6 Plus. È presente il dizionario sopra la tastiera con la funzione QuickType, viene introdotta l’opzione In Famiglia per iCloud per la condivisione dei file con i componenti del nucleo familiare, inoltre si possono mandare per la prima volta messaggi vocali attraverso l’applicazione iMessage.

iOS 9

La nona versione del sistema operativo dell’azienda USA arriva a giugno del 2015 con iOS 9, con il quale per la prima volta viene consentito l’aggiornamento anche dei vecchi dispositivi Apple. Il software propone diverse novità, come l’app News per le notizie, il rinnovamento di Siri, il miglioramento dell’applicazione Mappe e la funzione di Risparmio Energetico.

iOS 10

Nel 2016 il 13 giugno viene lanciato iOS 10, proposto nativo su iPhone 7 e 7 Plus con tantissimi aggiornamenti rilasciati nei mesi successivi. La decima piattaforma mobile di Apple fornisce il riconoscimento di oggetti e volti tramite l’app Foto, un maggiore supporto per Apple Music e l’inserimento dei testi dei brani musicali, un aggiornamento per l’app Messaggi e la possibilità di premere il tasto Home per lo sblocco dello schermo.

iOS 11

L’undicesima versione del sistema operativo mobile di Apple esce nel 2017, in occasione del lancio di iPhone 8 e successivamente di iPhone X. Tra le novità di iOS 11 ci sono il supporto per il multitasking, la compatibilità con le Animoji, il rinnovamento del Centro di Controllo e una nuova interfaccia grafica per l’App Store, insieme all’aggiornamento di numerose applicazioni per iOS.

iOS 12

Il 17 settembre del 2018 arriva per gli utenti Apple iOS 12, proposto nativo su device come iPhone XS e XS Max. Questa piattaforma offre il supporto per le chiamate FaceTime di gruppo fino a 32 utenti allo stesso tempo, un utilizzo più efficiente di VoiceOver, la compilazione automatica delle password con Safari e le notifiche Siri.

iOS 13

Nel 2019 è la volta di iOS 13, una versione del sistema operativo compatibile con tanti dispositivi Apple tra cui i nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Sono proposte numerose innovazioni come la lettura dei messaggi da parte di Siri mentre si utilizzano le AirPods, la diminuzione del peso delle app per ottimizzare le prestazioni del software e la possibilità di impostare l’interfaccia Dark Mode.

iOS 14

Il 22 giugno 2020 Apple rilascia iOS 14, introducendo alcune funzionalità come Picture In Picture per vedere video mentre si eseguono altre applicazioni, le guide con indicazioni di viaggio per l’app Mappe e l’accensione del veicolo tramite Apple CarPlay. La quattordicesima versione del sistema operativo supporta i device con chip A8 e A8, tra cui iPhone 6S e iPhone SE di prima generazione.

Ultima versione iOS: le novità di iOS 15

Il 20 settembre 2021 Apple ha rilasciato iOS 15, l’ultima versione del sistema operativo proposta in occasione del lancio di iPhone 13. Una delle novità è la funzione SharePlay su FaceTime per la condivisione dello schermo, di file audio e video con altri utenti, con un sistema per la riduzione dei rumori quando è attiva la modalità microfono e l’effetto ritratto per le videochiamate. Sono presenti anche nuove Memoji, la modalità Full Immersion per migliorare la concentrazione, le notifiche ridisegnate e la vista 3D per le Mappe.

I migliori iPhone da acquistare

Oltre ai nuovissimi iPhone 13 esistono diversi modelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo, infatti è possibile ottenere un risparmio considerevole scegliendo comunque un dispositivo aggiornato e funzionale. Vediamo quali sono gli iPhone migliori da comprare oggi, in base al budget a disposizione e ai propri gusti personali.

iPhone XR 64 GB

iPhone XR 64 GB

Un ottimo telefono Apple da comprare è senza dubbio l’iPhone XR, un dispositivo Dual SIM con display Liquid Retina HD da 6,1 pollici a 60 Hz. Questo device è dotato del chipset Apple A12 Bionic, con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ha una fotocamera posteriore da 12 MP con Smart HDR, una fotocamera anteriore da 7 MP con modalità ritratto, il Face ID e integrazione con Apple Pay. L’iPhone XR è certificato IP67, per resistere all’acqua, alle polveri e alle immersioni fino a 1 metro di profondità.

Caratteristiche principali

Display Liquid Retina HD 6,1 pollici

RAM 3 GB, memoria 64 GB

Fotocamera posteriore da 12 MP

Fotocamera anteriore da 7 MP

Face ID con TrueDepth

iPhone 11 256 GB

iPhone 11 256 GB

Un modello da valutare nella gamma Apple è senz’altro l’iPhone 11, in particolare la versione con memoria da 256 GB. Il device presenta uno schermo Liquid Retina HD da 6,1 pollici, con sistema Multi-Touch ottimizzato e una risoluzione di 1792×828 pixel. È presente il chipset A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 MP, modalità ritratto con effetto bokeh e stabilizzazione ottica dell’immagine, con una fotocamera anteriore da 12 MP, Face ID e supporto per il Bluetooth 5.0.

Caratteristiche principali

Display Liquid Retina HD 6,1 pollici

RAM 4 GB, memoria 256 GB

Doppia fotocamera posteriore da 12 MP

Fotocamera anteriore da 12 MP

Bluetooth 5.0

iPhone 12 128 GB

iPhone 12 128 GB

Uno dei migliori telefoni Apple da acquistare è l’iPhone 12 da 128 GB, equipaggiato con il bellissimo display OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici e risoluzione 2340×1080 pixel. Il device dell’azienda di Cupertino dispone del chipset A14 Bionic con Neural Engine di nuova generazione, una doppia fotocamera posteriore da 12 MP con ultra-grandangolo e zoom digitale 5x, una fotocamera frontale da 12 MP e può registrare video in 4K. È compatibile con le connessioni mobili 5G, è certificato IP68 e integra la funzione FaceTime HD a 1080p.

Caratteristiche principali

Display Super Retina XDR 5,4 pollici

RAM 4 GB, memoria 128 GB

Doppia fotocamera posteriore da 12 MP

Fotocamera anteriore da 12 MP

Modulo 5G

iPhone 12 Mini 256 GB

iPhone 12 Mini 256 GB

Uno dei migliori iPhone da comprare è il modello 12 Mini con memoria da 256 GB, proposto con il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici e il chipset A14 Bionic. Il dispositivo è dotato di una RAM da 4 GB, un processore quad core e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 MP e zoom ottico 2x. Può registrare video in 4K a 60 fps, mentre davanti dispone di una fotocamera da 12 MP con modalità notte e Deep Fusion, con Bluetooth 5.0, tecnologia NFC, modulo Wi-Fi 6 e supporto per le connessioni 5G fino a 4 Gbps.

Caratteristiche principali

Display OLED Super Retina XDR 6,1 pollici

RAM 4 GB, memoria 256 GB

Doppia fotocamera posteriore da 12 MP

Fotocamera anteriore da 12 MP

Modulo 5G