Narwal Freo X Ultra, robot aspirapolvere che si pulisce da solo

Quello che fa la differenza nell'uso di questo prodotto per la casa è nascosto proprio all'interno della stazione di ricarica, sono i due serbatoi che gestiscono carico e scarico dell'acqua per la pulizia, tra poco spieghiamo perché.

Design e specifiche tecniche VOTO: 8.5

Le specifiche tecniche di Narwal Freo X Ultra sono molto interessanti, a partire dalla sua capacità di aspirazione: arriva a 8200 PA, che per capirci è quasi il triplo della maggior parte degli aspirapolvere sul mercato, che si fermano di solito a 3.000 PA. Alcuni modelli, considerati potenti, raggiungono la cifra di 4.000 PA. E' facile comprendere che la soglia superiore agli 8.000 PA rappresenta un punto di forza non indifferente.

Altro elemento è quello delle spazzole di lavaggio, perchè possono esercitare una forza di pressione che arriva a 12N, simile a quella che esercita un essere umano quando spinge uno spazzolone sul pavimento, esercitando una discreta forza.

Narwal Freo X Ultra regola la pressione sulla superficie da pulire in funzione del tipo di materiale, sono 7N sul parquet, 12N sulle piastrelle, perché la pulizia sia fatta in modo efficace.

Non solo: Narwal Freo X Ultra usa spazzole per il lavaggio di forma quasi triangolare, questo permette di farle ruotare senza che si sia alcuno spazio residuo che non viene pulito.

Le spazzole hanno una velocità di rotazione di 180 giri al minuto, che garantisce un lavoro efficace anche quando c'è molto sporco.

Unico elemento che non è il top: le spazzole per il lavaggio si sollevano per la pulizia quando si devo superare tappeti, oppure piccoli ostacoli "sopraelevati". L'escursione però è solo di 12 mm, ragione per cui spesso le spazzole toccano comunque i tappeti, generando un contatto tra polvere e panno bagnato, che non è pratica ideale.

Per la navigazione e la mappatura degli ambienti, Narwal Freo X Ultra usa 3 sistemi combinati, ovvero laser, infrarossi e ultrasuoni. La mappatura è veloce, ma il robot non riconosce gli oggetti, nè può classificare automaticamente le stanze, come accade invece per iRobot J9+, che abbiamo provato tempo fa.

Piccola nota a demerito: le plastiche si rovinano velocemente con il contatto con i mobili, questo è un dettaglio che accumuna molti dei prodotti in circolazione in questa categoria di mercato.