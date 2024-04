I migliori modelli di smartphone impermeabile iOS e Android

Pugliese trapiantata a Milano, si occupa di tecnologia e device da oltre 10 anni. Dopo un Master alla 24ORE Business School, ha interpretato se stessa ""La Tecnologica" nel programma Mediaset "Avanti un altro", proponendo quesiti tech ai concorrenti. Per Libero Tecnologia si occupa di guide all'acquisto e consigli per la scelta di device e prodotti tech.

Sono numerosi gli smartphone impermeabili in commercio, di tutte le fasce di prezzo e dotati di certificazione IP, per valutare la resistenza all'acqua.

Vuoi acquistare il migliore smartphone impermeabile del 2021? Desideri scattare foto sott’acqua nitide e di grande effetto con il tuo telefono senza rovinarlo? In questa guida ti spiegheremo come funzionano smartphone e iPhone waterproof, come scegliere il modello giusto e quali sono i telefoni resistenti all’acqua presenti in commercio, con informazioni dettagliate su caratteristiche e prezzi di ogni device Android e iOS impermeabile.

Smartphone waterproof: cos’è e come funziona

I vecchi telefoni cellulari avevano un grande problema: se cadevano inavvertitamente in acqua smettevano di funzionare, il più delle volte per sempre, senza possibilità di riparare il dispositivo. Fortunatamente oggi non è più così, grazie ai numerosi passi in avanti compiuti dalla tecnologia mobile. I moderni smartphone sono piuttosto resistenti all’acqua, soprattutto i modelli di ultima generazione e i device di fascia alta, ma ciò non significa che tutti siano anche impermeabili, ovvero immergibili in acqua.

Alcuni terminali, offrono una discreta resistenza all’acqua, con una struttura che protegge le componenti interne in caso di contatto con liquidi e polveri. Allo stesso tempo non è possibile tuffarsi in una piscina o nel mare, per fare foto subacquee e realizzare scatti divertenti; per farlo è necessario acquistare uno smartphone o un iPhone impermeabile. I dispositivi waterproof (impermeabile in inglese) permettono di immergere completamente il telefono, a una profondità e per una durata specifiche in base al grado di protezione indicato dal costruttore.

Come scegliere uno smartphone impermeabile

Il primo aspetto da considerare, nella scelta di uno smartphone impermeabile per il mare o la piscina, riguarda la certificazione IP (International Marking Protection), la quale indica il livello di protezione contro corpi solidi, polveri e acqua del device, definito dallo standard 60529 dell’organismo IEC, International Electrotechnical Commission. Ogni smartphone presenta un codice di riferimento, caratterizzato dalla sigla IP e due numeri successivi, ad esempio IP68.

Il primo numero dopo il codice IP si riferisce a corpi solidi e polveri, mostrando in una scala da 0 a 6 la resistenza del telefono, ad esempio alle particelle come la sabbia, oppure alla facilità di penetrazione all’interno di un attrezzo. Il secondo numero, invece, permette di valutare la resistenza del dispositivo all’acqua, secondo un punteggio minimo di 0 e massimo di 9. I modelli con IP60 non offrono nessuna protezione, mentre quelli con IP69 possono essere immersi in modo permanente.

Gli smartphone impermeabili IP69 riescono a sopportare profondità fino a 5 metri sott’acqua, rimanendo integri per almeno un’ora d’immersione, resistendo a una pressione compresa tra 80 e 100 bar. Ovviamente esistono altri telefoni che permettono di scattare foto subacquee, ad esempio quelli contrassegnati dalla certificazione IP68, i quali possono raggiungere fino a 3 metri di profondità per un’ora, con una pressione non superiore a 10 bar. Gli smartphone IP67 invece hanno una resistenza massima di 30 minuti, inoltre non bisogna superare 1 metro di profondità.

Un’altra caratteristica importante è la garanzia del produttore. Alcune aziende applicano dei vincoli alle riparazioni gratuite, qualora lo smartphone dovesse riportare danni dopo l’immersione in mare o in piscina, ad esempio obbligando a risciacquare il dispositivo poiché il cloro potrebbe danneggiare le componenti hardware. Lo stesso vale per l’acqua salata, per i tempi minimi di asciugatura e il divieto di eseguire ricariche della batteria quando il device è bagnato. Dunque, è fondamentale leggere sempre con attenzione i dettagli della garanzia prima dell’acquisto.

iPhone impermeabili

Con l’introduzione dell’iPhone 7 e iPhone 7 Plus nel 2016, Apple ha iniziato a equipaggiare i suoi smartphone con significative capacità di resistenza all’acqua. Questi modelli sono stati i primi a ricevere una certificazione IP67, garantendo resistenza fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Da allora, ogni nuova generazione di iPhone ha mantenuto o migliorato questa caratteristica. L’iPhone XS e iPhone XS Max hanno elevato lo standard a IP68, consentendo l’immersione fino a 2 metri per 30 minuti, una specifica mantenuta anche dai modelli successivi fino all’iPhone 11.

Le serie iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 hanno introdotto ulteriori miglioramenti, portando la capacità di resistenza all’acqua fino a 6 metri per 30 minuti per i modelli Pro. Questa capacità è stata estesa anche ai più recenti iPhone 14 e iPhone 15, consolidando la resistenza IP68 come standard per i nuovi modelli. Questo livello di protezione offre una grande sicurezza agli utenti, permettendo l’uso del dispositivo in vari contesti acquatici come pioggia intensa, cadute accidentali in acqua e persino brevi immersioni.

I modelli iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro non solo mantengono le stesse capacità di resistenza dei loro predecessori, ma sono anche progettati con materiali premium che aumentano la loro durabilità contro gli elementi. Inoltre, con ogni nuova generazione, Apple continua a ottimizzare i sigilli e le guarnizioni interne per migliorare ulteriormente la resistenza all’acqua e alla polvere.

Tuttavia, è importante notare che la resistenza all’acqua può diminuire nel tempo a causa dell’usura normale, e Apple consiglia di evitare di nuotare o fare il bagno con l’iPhone, nonché di esporlo a sapone o acqua ad alta pressione. Inoltre, se l’iPhone viene esposto a liquidi, non dovrebbe essere caricato finché non è completamente asciutto, seguendo le indicazioni fornite da Apple per la pulizia e l’asciugatura.

Resistenza all’acqua degli iPhone

iPhone 7 e iPhone 7 Plus : IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti)

: IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti) iPhone 8 e iPhone 8 Plus : IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti)

: IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti) iPhone X : IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti)

: IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti) iPhone XS e iPhone XS Max : IP68 (resistente fino a 2 metri di profondità per 30 minuti)

: IP68 (resistente fino a 2 metri di profondità per 30 minuti) iPhone XR : IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti)

: IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti) iPhone 11 : IP68 (resistente fino a 2 metri di profondità per 30 minuti)

: IP68 (resistente fino a 2 metri di profondità per 30 minuti) iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : IP68 (resistente fino a 4 metri di profondità per 30 minuti)

: IP68 (resistente fino a 4 metri di profondità per 30 minuti) iPhone SE (seconda generazione) : IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti)

: IP67 (resistente fino a 1 metro di profondità per 30 minuti) iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, e iPhone 12 Pro Max : IP68 (resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti)

: IP68 (resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti) iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, e iPhone 13 Pro Max : IP68 (resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti)

: IP68 (resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti) iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, e iPhone 14 Pro Max : IP68 (resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti)

: IP68 (resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti) iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, e iPhone 15 Pro Max: IP68 (resistente fino a 6 metri di profondità per 30 minuti)

Smartphone impermeabili Android economici

Se stai cercando uno smartphone impermeabile economico per il mare in commercio puoi trovare diversi modelli low price, dispositivi muniti della certificazione IP per immergere completamente il device o proteggerlo da liquidi e pioggia. In questa fascia di prezzo puoi trovare telefoni cinesi e non, con un’ampia scelta di smartphone waterproof acquistabili a prezzi convenienti.

Smartphone impermeabili Android di fascia media

Sul mercato si possono trovare diversi smartphone impermeabili Android di fascia media, con un prezzo di vendita compreso fra 300 e 700€, i quali permettono di acquistare un telefono di qualità resistente all’acqua senza spendere una fortuna, con vari smartphone waterproof Samsung tra cui scegliere.

Smartphone impermeabili Android di fascia alta

Con un budget elevato è possibile comprare i migliori smartphone waterproof Android in commercio, concentrandosi sui dispositivi top di gamma presenti sul mercato. Ecco quali sono i prodotti più resistenti ed esclusivi disponibili oggi.

