Come ritrovare lo smartphone quando è silenzioso

Per ritrovare lo smartphone quando il dispositivo è impostato come silenzioso è possibile ricorrere a un apposito servizio, disponibile sia su smartphone Android (Trova il mio dispositivo) che su iOS (Trova il mio iPhone). In questo modo sarà possibile ritrovare facilmente lo smartphone smarrito, anche quando è attivo il silenzioso e, quindi, non è possibile far squillare il telefono per individuarne la posizione. Vediamo come fare.

Come ritrovare lo smartphone Android

Ritrovare uno smartphone Android silenzioso è possibile, grazie a una particolare funzione del sistema operativo, Trova il mio dispositivo. Tale funzione permette di ritrovare lo smartphone Android smarrito e deve essere attivata dalle Impostazioni dello smartphone Android (per trovarla è possibile utilizzare il motore di ricerca delle Impostazioni).

Per sfruttare Trova il mio dispositivo, quindi, è necessario aprire il browser web dal computer e raggiungere l’indirizzo google.com/android/find/ (effettuando il login con il proprio account Google). A questo punto, basta premere sul dispositivo da ritrovare, per recuperarne la posizione.

È anche possibile premere su Riproduzione audio per far squillare lo smartphone. Per accedere a Trova il mio dispositivo è possibile anche utilizzare l’app Trova il mio dispositivo da un altro smartphone Android (l’app può essere scaricata dal Play Store), sempre utilizzando lo stesso account Google. La procedura da seguire è la stessa.

Come ritrovare l’iPhone

Per far suonare un iPhone silenzioso è necessario sfruttare la funzione Trova il mio iPhone che deve essere stata attivata in precedenza. La procedura da seguire è molto semplice: bisogna andare in Impostazioni e poi premere sul proprio ID Apple, in alto. A questo punto, bisogna premere su Dov’è > Trova il mio iPhone e attivare il servizio.

È consigliabile attivare anche Invia ultima posizione (in modo da poter ritrovare la posizione di un iPhone con batteria scarica). Completato questo passaggio preliminare, è necessario accedere ad icloud.com, utilizzando il proprio ID Apple. Ora basta premere su Dov’è e poi sul nome del proprio iPhone.

Per ritrovare lo smartphone silenzioso è possibile anche premere su Fai suonare. Premendo su Inizializza questo dispositivo è possibile eliminare tutti i dati da remoto, nel caso in cui non sia possibile recuperare lo smartphone con il metodo illustrato.

È possibile utilizzare Trova il mio iPhone anche utilizzando l’app Dov’è da un altro dispositivo Apple, collegato allo stesso ID Apple. Basta aprire l’applicazione e accedere alla scheda Dispositivi. In questa sezione è possibile recuperare la posizione di tutti i propri dispositivi. Premendo sullo smartphone da ritrovare, si potrà anche scegliere l’opzione Fai suonare.