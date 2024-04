IPhone 15, prezzo al minimo: sconto mai visto prima su Amazon

Oggi trovi lo smartphone Apple in promo speciale con uno sconto di ben 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche e le novità.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ci sono alcuni casi in cui il prezzo elevato non scoraggia le persone dall’acquistare un prodotto. Nel mondo degli smartphone questa situazione capita ogni anno con l’uscita della nuova versione dell’iPhone. Il prezzo per il modello base oramai sfiora i 1.000 euro e per questo motivo quando lo si trova in promo e al minimo storico, bisogna approfittarne immediatamente. Ed è esattamente quello che accade oggi con l’iPhone 15 su Amazon. Lo smartphone super top di Apple è in promo con uno sconto di ben 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon.

L’iPhone 15 non ha bisogno certo di grandi presentazioni, si tratta di uno degli smartphone più popolari degli ultimi mesi. Se nel design lo smartphone è rimasto pressoché identico a quello dello scorso anno, a cambiare è tutto il resto. Apple ha apportato modifiche mirate, a partire da un nuovo sistema fotografico, migliorato rispetto al passato, e un processore molto potente che ti permette di utilizzare qualsiasi app. Fa il suo debutto su questo smartphone (era presente solo sui modelli Pro), anche la Dynamic Island, "l’isola" interattiva presente nella parte alta del display con cui puoi accedere velocemente alle app più utilizzate.

iPhone 15 – nero

iPhone 15 – azzurro

iPhone 15 – rosa

iPhone 15 – giallo

iPhone 15 – verde

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto su Amazon

Il prezzo dell’iPhone 15 scende a 799 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto di ben 200 euro (-20%) che per un prodotto Apple da poco lanciato sul mercato è anche piuttosto elevato. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 155,80 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. In questo modo riesci a diminuire anche l’esborso iniziale. La disponibilità è immediata e la consegna è anche molto rapida: nel giro di qualche giorno lo ricevi direttamente a casa tua.

Disponibile in più colorazioni, sceglie quella più adatta a te.

iPhone 15 – nero

iPhone 15 – azzurro

iPhone 15 – rosa

iPhone 15 – giallo

iPhone 15 – verde

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Inutile girarci troppo attorno: l’iPhone resta lo smartphone più amato dagli utenti. Nonostante i suoi difetti e i suoi pregi. L’ultima versione dello smartphone Apple non apporta grandi cambiamenti a livello di design, ma nasconde sotto la scocca tutte le novità più importanti. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

L’iPhone 15 si basa su un ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione e con tecnologia True Tone che adatta la luminosità alle condizioni della luce esterna. La scocca è molto resistente ed è anche a prova di schizzi. Una delle novità sostanziali la si nota nella parte frontale: il notch (lo spazio nero presente in alto nei precedenti modelli) è stato sostituito dalla Dynamic Island che aveva fatto il suo debutto sull’iPhone 14 Pro. Con questa isola interattiva puoi gestire velocemente tutte le app che utilizzi maggiormente, dalle mappe fino a quelle per ascoltare la musica. La potenza è assicurata dall’ottimo chip A16 Bionic, supportato da 128 gigabyte di spazio di archiviazione.

L’altra grande novità riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore fa il suo debutto un sensore principale da 48 megapixel che ti permette di scattare immagini in altissima risoluzione. Accompagnato da un teleobiettivo da 12 megapixel con zoom 2x. I due sensori sono posizionati in diagonale per sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione. La fotocamera frontale assicura selfie perfetti da ogni angolazione. Nell’app fotocamera non mancano gli aggiornamenti per le tante modalità disponibili, tra cui "Azione" che ti permette di registrare video super stabilizzati anche in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie alle ottimizzazioni lato software rilasciate con l’ultimo aggiornamento di iOS.

iPhone 15 – nero

iPhone 15 – azzurro

iPhone 15 – rosa

iPhone 15 – giallo

iPhone 15 – verde