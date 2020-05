“Questa applicazione non è più condivisa con te”: il problema che colpisce l'iPhone

Negli ultimi giorni gli utenti segnalano uno strano messaggio che appare sui loro iPhone: “Questa applicazione non è più condivisa con te. Per usarla, vai su App Store e acquistala“. Cosa vuol dire? E soprattutto, quando viene mostrato questo avviso? Per il momento non c’è una spiegazione logica, ma sembra che il messaggio sia iniziato ad apparire dopo l’aggiornamento a iOS 13.5, l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, e che colpisca gli utenti che utilizzano la funzione In Famiglia.

Un problema molto fastidioso e che compromette l’utilizzo dell’app. Il bug non colpisce un’app in particolare, ma ci sono segnalazioni su diverse applicazioni, anche molto utilizzate dagli utenti: YouTube, Facebook, WhatsApp. L’azienda di Cupertino non ha ancora commentato la notizia, ma potrebbe rilasciare una patch nei prossimi giorni per risolvere il problema. Gli utenti hanno già trovato una soluzione alternativa per risolvere il bug: disinstallare e re-installare l’app. Soluzione che, però, non può essere definitiva: è necessario l’intervento di Apple per risolverlo definitivamente.

Cosa vuol dire il messaggio “Questa applicazione non è più condivisa con te” sull’iPhone

Un avviso appare sull’iPhone: “Questa applicazione non è più condivisa con te. Per usarla, vai su App Store e acquistala“. Negli ultimi giorni molti utenti su Twitter e sui forum lamenta questo problema: provano ad aprire l’app presente sullo smartphone, ma appare questa sorta di messaggio di errore.

Non c’è ancora una spiegazione logica al bug, ma sembra che colpisca gli utenti che hanno la versione 13.4.1 e 13.5 di iOS e che utilizzino quell’app attraverso l’opzione “In Famiglia” che permette di condividere gli acquisti effettuati sugli store Apple dal nucleo familiare. Il messaggio continua ad apparire anche se si decide di spegnere e riaccendere lo smartphone.

Come risolvere il problema del messaggio dell’iPhone

In attesa che Apple rilasci un aggiornamento o una patch per far tornare tutto alla normalità, è stata trovata un’alternativa molto semplice per risolvere il bug. Bisogna disinstallare e reinstallare l’applicazione dall’App Store. Per il momento sembra l’unico modo per tornare a utilizzare le app dell’iPhone.