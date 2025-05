TOTALE PUNTI 8 Xiaomi Watch S4 Xiaomi Watch S4 è una delle migliori rappresentazioni dello spirito della grande realtà cinese, che da anni lavora per trovare una perfetta combinazione tra qualità e prezzo. La promessa è quella di mantenere la marginalità dell'azienda entro un limite molto contenuto, cosa che in effetti sembra essere rispettata se si pensa al prezzo di questo oggetto che di gran lunga inferiore rispetto a molti prodotti della concorrenza. Stiamo parlando di un orologio smart con una buona qualità costruttiva e con un software particolarmente reattivo, parte integrante dell'ecosistema Xiaomi.

PRO Design curato e personalizzabile

Autonomia reale fino a 10 giorni

Tanti strumenti per lo sport

Display luminoso

Ottimo rapporto qualità prezzo CONTRO Nessun supporto per app di terze parti

Niente ricarica wireless standard

Compatibilità con iOS limitata

Design VOTO: 7.5 Chi ha detto che a questo prezzo bisogna accontentarsi di plastica e linee banali? Xiaomi Watch S4 sceglie l’alluminio per la cassa da 47,3 mm, con un’estetica che strizza l’occhio agli orologi classici e una cura dei dettagli che si nota fin dal primo sguardo. La ghiera intercambiabile è un’idea brillante: basta un gesto per cambiarla e dare un nuovo look al proprio orologio. Il cinturino da 22 mm è compatibile con qualsiasi modello universale, quindi la possibilità di personalizzazione è davvero ampia. A livello ergonomico, il peso è ben distribuito e la vestibilità resta comoda anche durante l’attività fisica o il sonno. Un oggetto bello da vedere ma anche da indossare, con un equilibrio riuscito tra forma e funzione.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Xiaomi non dichiara in modo esplicito il processore utilizzato per questo smartwatch, ma ciò che conta è l’esperienza d’uso fluida, senza intoppi o rallentamenti, segno che il chip scelto svolge bene il proprio compito. Il display è un AMOLED da 1,43 pollici, con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una densità di 326 PPI, che regala un'ottima nitidezza. La luminosità può spingersi fino a 600 nit in modalità automatica e 1500 nit in picco massimo, quindi si legge benissimo anche sotto il sole. La connettività è affidata al Bluetooth 5.3, con la presenza del chip NFC per i pagamenti contactless e un sistema di geolocalizzazione completo che include GPS, Galileo, Glonass, BeiDou e QZSS. La resistenza all’acqua è garantita fino a 5 ATM, che significa che puoi tranquillamente farci una nuotata. I sensori integrati coprono praticamente tutto: frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, accelerometro, giroscopio, luce ambientale, bussola e barometro. Il sistema operativo è HyperOS, compatibile con Android 8.0 e versioni successive, ma anche con iOS (almeno sulla carta), anche se l’integrazione con iPhone è piuttosto limitata.

Performance VOTO: 8 La fluidità dell’interfaccia è una delle sorprese più piacevoli. Grazie al pannello AMOLED a 60 Hz e a un sistema operativo snello, tutto scorre con naturalezza. Le animazioni sono fluide, le gesture rispondono sempre bene e l’esperienza utente risulta coerente e intuitiva. Anche il touchscreen è reattivo e preciso, senza lag né tocchi fantasma. Durante l’attività fisica, il Watch S4 si dimostra un compagno affidabile: il GPS è rapido nel fix del segnale e preciso nel tracciamento. Le misurazioni di battito cardiaco e SpO2 sono coerenti con quelle di dispositivi più costosi, con grafici facilmente leggibili dall’app. Non è un dispositivo medico, ma per l’utente medio è più che sufficiente.

Software VOTO: 8 Lo Xiaomi Watch S4 gira su HyperOS, il nuovo sistema operativo dell’azienda che promette maggiore efficienza e un linguaggio visivo coerente con l’intero ecosistema. La buona notizia è che il sistema è reattivo e gradevole da usare. La meno buona è che le funzionalità sono “bloccate” nell’ambiente Xiaomi: niente app di terze parti, niente personalizzazione avanzata, niente sorprese. Tutto è ben organizzato: ci sono widget rapidi per le informazioni più importanti, una buona gestione delle notifiche, e una panoramica ordinata dei dati legati al fitness e alla salute. Non si tratta del software più potente in circolazione, ma è stabile e semplice da usare. Se vuoi uno smartwatch che non ti distragga troppo, ma ti dia quello che ti serve, qui sei a casa.

Batteria VOTO: 8.5 La vera arma segreta. È l’aspetto in cui Xiaomi ha davvero fatto centro. La batteria da 486 mAh è capace di portarti fino a 15 giorni di utilizzo con impostazioni conservative, oppure una decina di giorni con tutte le funzionalità attive, incluse notifiche, GPS e monitoraggio continuo. In un panorama in cui la maggior parte degli smartwatch fatica ad arrivare a tre giorni, questo è un bel sollievo. Peccato solo per la ricarica proprietaria tramite base magnetica: funziona bene, ma la ricarica wireless avrebbe alzato ulteriormente l’asticella.