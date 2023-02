Questo iPhone costa 63 mila dollari: ecco perché

Quanto sareste disposti a pagare per uno smartphone? C’è chi ne ha comprato uno per 63.356 dollari e 40 centesimi e la cosa più incredibile è che lo smartphone in questione non è l’ultimo Samsung Galaxy S23 Ultra, né lo Xiaomi 13 Pro, né l’iPhone 14 Pro Max né nessun altro telefono top di gamma 2023: il telefono in questione è un Apple iPhone di prima generazione del 2007. Oltre 15 anni sulle spalle, portati benissimo, hanno permesso a questo esemplare di essere venduto all’asta da LCG Auctions per oltre 100 volte il prezzo originale di 599 dollari.

iPhone da 63 mila dollari: praticamente intatto

Non stiamo chiaramente parlando di un iPhone I qualunque, ma di un esemplare tenuto in condizioni perfette proprio al fine di essere venduto all’asta: non solo era nella sua scatola originale, ma la scatola non era neanche mai stata aperta tanto da avere ancora il cellophane integro.

In particolare, si trattava di un modello con 8 GB di spazio di archiviazione, quindi il taglio di mezzo della gamma dell’epoca che permetteva una scelta tra 4, 8 o 16 GB. Come tutti gli iPhone di prima generazione, invece, anche quello andato all’asta pochi giorni fa era venduto con un contratto telefonico obbligatorio con AT&T.

Si trattava, infatti, di un modello per il mercato statunitense anche se, come tutti gli iPhone già all’epoca, anche questo è stato prodotto in Cina. Infine, una curiosità: trattandosi di un esemplare del 2007 nella scatola è ancora riportato, come indirizzo di Apple, l’Infinite Loop di Cupertino. Solo dieci anni dopo, nel 2007, Apple terminò la costruzione del nuovo Apple Park.

iPhoen I: il telefono dei record

Non è certo la prima volta che un iPhone di prima generazione ha raggiunto cifre altissime al termine di un’asta pubblica. Ed è anche normale che sia così, visto il valore iconico di questo dispositivo per un’intera generazione di appassionati e, soprattutto, visto il seguito che ha saputo costruire il brand Apple prima e dopo la morte di Steve Jobs.

Un altro esemplare, ad agosto 2022, ha raggiunto il prezzo finale di 35.414 dollari mentre un altro ancora, ad ottobre 2022, è stato venduto per 39.339 dollari. In entrambi i casi si trattava dello stesso modello dell’iPhone venduto a 63 mila dollari: 8 GB di memoria e confezione perfettamente integra, plastica compresa.

Proprio alla luce di quei prezzi finali LCG Auctions aveva messo all’asta il terzo esemplare con una stima iniziale di prezzo finale a 50.000 dollari. L’asta è andata persino meglio del previsto.