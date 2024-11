Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Razer

La gamma di accessori Razer si rinnova con il debutto del nuovo Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition. Si tratta di una nuova edizione speciale dell’apprezzato mouse di Razer che è stata realizzata in collaborazione con Sentinels, uno dei team esport più famosi al mondo, soprattutto grazie ai successi ottenuti in Valorant, popolare sparattutto sviluppato da Riot Games.

La base di partenza di quest’edizione speciale è il mouse Viper V3 Pro, utilizzato durante le sessioni di gioco dai componenti del team Sentinels. La nuova edizione speciale, però, propone un nuovo look, con una colorazione inedita e il logo del team riportato sulla scocca.

Caratteristiche tecniche

Il Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition è dotato del sensore ottico Focus Pro 35K Gen-2, di un pooling rate fino a 8.000 Hz, sfruttando l’apposito dongle wireless, e di un design simmetrico, con i tasti laterali che sono situati sulla sinistra e possono essere raggiunti facilmente da chi usa il mouse con la mano destra.

Il mouse può essere utilizzato, oltre che con connettività wireless, anche in modalità cablata. Sotto la scocca c’è una batteria integrata che permette di sfruttare un’autonomia che può arrivare fino a 95 ore di gioco (17 ore impostando il pooling rate a 8.000 Hz). Ci sono, inoltre, i Razer Optima Mouse Switch di terza generazione, con un ciclo di vita di 90 milioni di clic.

Il mouse pesa appena 54 grammi ed è dotato di 6 tasti programmabili tramite il software di Razer che consente di personalizzare al massimo i prodotti dell’azienda (il mouse può memorizzare il profilo utente, con tutte le impostazioni preferite). Non ci sono sistemi di illuminazione RGB.

La nuova edizione speciale di Viper V3 Pro introduce quella che Razer chiama “estetica Sentinels“. La personalizzazione prevede una particolare finitura rossa metallizzata, arricchita dal logo Sentinels, che va ad affiancarsi alle altre due colorazioni (nero e bianco) del mouse Razer.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition è già disponibile in pre-ordine ed entrerà in fase di commercializzazione nel corso del quarto trimestre del 2024, con una disponibilità effettiva che potrebbe cambiare in base al mercato. Effettuando oggi il preordine sullo store italiano di Razer, la consegna è prevista a partire dal prossimo 2 di dicembre.

Razer ha già ufficializzato il prezzo: il nuovo mouse sarà acquistabile al prezzo di 189,99 euro. La nuova Sentinels Edition, quindi, prevede un costo aggiuntivo di 10 euro rispetto alle versioni standard dell’apprezzato mouse da gaming di Razer.