Reacher, si parla già della terza stagione

Fonte foto: Prime Video

Mancano pochi giorni al debutto in streaming su Prime Video della seconda stagione di Reacher, serie action poliziesca che ha già appassionato il pubblico a livello globale. La serie infatti negli Stati Uniti è diventata velocemente una delle cinque stagioni Original più viste di sempre su Prime Video, mentre nel resto del mondo ha raggiunto visualizzazione record nel periodo di uscita. Alla luce di questi risultati, non stupisce che Prime Video, prima ancora di sapere se la stagione 2 sarà apprezzata dal pubblico o meno, abbia già deciso il futuro di questa serie tv: Reacher stagione 3 si farà.

Reacher stagione 3: cosa sappiamo

L’annuncio del rinnovo di Reacher per la terza stagione è stato fatto negli scorsi giorni da Alan Ritchson, l’attore che interpreta il protagonista e che è già noto anche per i suoi ruoli in Fast X e Titans. Durante il Panel di Prime Video al CCXP di San Paolo, in Brasile, Ritchson è apparso in video dal set della stagione 3 e ha annunciato agli spettatori che il nuovo ciclo di episodi è in arrivo.

A parte questo, Ritchson non ha detto altro su Reacher 3 e nemmeno la data di uscita della stagione 3 su Prime Video è ancora stata annunciata. Dato che la lavorazione è attualmente in corso, però, è lecito immaginare che l’attesa non sarà troppo lunga: Reacher 3 potrebbe debuttare in streaming già nel 2024, ma per averne conferma bisogna attendere gli annunci ufficiali.

La serie continuerà a essere basata sui romanzi di Lee Child, che è anche executive producer della serie. Tra i produttori esecutivi c’è anche Nick Santora (noto per FUBAR e Prison Break), sceneggiatore nominato agli Emmy che qui è anche showrunner. Oltre a Santora e Child, tra i produttori esecutivi della terza stagione di Reacher ci sono anche Ritchson, Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt e David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance. Carolyn Harris e Kenny Madrid sono gli executive responsabili della serie per Skydance Television.

Quando esce Reacher stagione 2

Meglio non correre, comunque: prima della stagione 3, c’è ancora la stagione 2 di Reacher da attendere! Nei nuovi episodi di prossima uscita l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (interpretato da Alan Ritchson, appunto) riceve un messaggio cifrato che lo avvisa che i membri della sua ex unità dell’Esercito saranno uccisi uno dopo l’altro.

Insieme a tre suoi ex commilitoni – Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan) e David O’Donnell (Shaun Sipos) – Reacher inizierà a ricomporre il misterioso puzzle per scoprire la verità e salvare i suoi compagni di Unità, mentre la posta in gioco diventa sempre più alta.

La seconda stagione di Reacher sarà visibile su Prime Video dal 15 dicembre 2023.