Fonte foto: Readmoo

Gli smartphone pieghevoli sono ormai un prodotto più che diffuso e, visti i molti apprezzamenti a questo innovativo fattore di forma, è chiaro che questa tecnologia stia gradualmente trovando riscontri positivi in molti altri settori. L’ultima novità in questo senso è il Readmoo MooInk V è il primo e-book reader che arriva sul mercato con un display e-ink pieghevole.

Cosa sappiamo di Readmoo MooInk V

Da aperto, il Readmoo MooInk V somiglia a qualsiasi altro e-book reader con schermo E-Ink a colori da 8 pollici, un’ottima soluzione non solo per gli e-book ma anche per i fumetti. Il display è in grado di visualizzare fino a 50 mila colori e contenuti sia a colori che in bianco e nero con un massimo di 300 pixel per pollice.

Ma la vera particolarità del device è che, appunto, può essere piegato a metà con una cerniera che, secondo le indicazioni del produttore, è progettata per resistere a più di 200 mila piegature senza danneggiarsi. Interessante in tal senso sottolineare che l’utente ha a disposizione due estensioni: a 180 e a 90 gradi. Nel primo caso, il dispositivo è praticamente un e-reader come tanti altri. Nel secondo, invece, è possibile replicare in tutto e per tutto l’esperienza dell’avere in mano un libro cartaceo.

Questo fattore di forma, unito a un peso davvero contenuto (circa 200 grammi), consentono agli utenti di riporre tranquillamente il dispositivo nelle tasche e portare sempre con sé i propri libri preferiti. Inoltre, grazie al pannello E-Ink Gallery di nuova generazione questo dispositivo può essere utilizzato senza problemi all’aperto e anche senza retroilluminazione.

Sconosciuta, al momento, la lista dei formati compatibili ma è lecito ipotizzare che gli utenti possano leggere senza problemi PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT e PPTX. Per quanto riguarda le immagini, trattandosi di dispositivo a colori, è probabile che sia compatibile con PNG, JPG, BMP e TIFF.

Nessuna conferma nemmeno sull’autonomia ma essendo essenzialmente un e-reader come gli altri è più che probabile che garantisca diverse settimane di utilizzo anche se, complice il suo design pieghevole, l’azienda produttrice potrebbe aver optato per una batteria di dimensioni più contenute rispetto alla concorrenza.

Readmoo MooInk V, prezzo e disponibilità

Al momento Readmoo non ha ancora annunciato l’arrivo sul mercato e il prezzo di vendita del suo MooInk V e tantomeno se arriverà mai in versione global. Probabilmente già dalle prossime settimane arriveranno maggiori informazioni al riguardo ma, trattandosi di un foldable e per di più con schermo E-Ink a coloro, è probabile che il prezzo sia più elevato rispetto agli altri lettori già presenti sul mercato.