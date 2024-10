Onyx Boox Note Air4 C, Boox Palma 2 e Note Air4 ufficiali: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Onyx ha presentato tre nuovi dispositivi, due dei quali già disponibili anche per il mercato italiano; si tratta dell’Onyx Boox Note Air4 C, dell’Onyx Boox Palma 2 e dell’Onyx Note Max (che arriverà più avanti).

Sono tre tablet ben diversi tra loro e che vanno a posizionarsi su precise fasce di prezzo, ma che hanno in comune la presenza di Android 13 (con tre anni di aggiornamenti software) e la tecnologia Boox Super Refresh (BSR) sviluppata per autoregolare la potenza del processore in dotazione in base al contesto di utilizzo.

Onyx Boox Note Air4 C: scheda tecnica e prezzo

Onyx Boox Note Air4 C ha un display ePaper a colori Kaleido 3 da 10,3 pollici, ha una risoluzione in bianco e nero di 2.480×1.860 pixel e 1.240×930 pixel a colori. L’illuminazione è regolabile in intensità e tonalità per una lettura più confortevole anche in condizioni di illuminazione non ottimali e il dispositivo può essere utilizzato anche con Boox stylus touch per prendere appunti a mano libera.

Il tablet è compatibile molti formati differenti per i documenti e le immagini:

PDF

CAJ

DJVU

CBR

CBZ

EPUB

EPUB3

AZW3

MOBI

TXT

DOC

DOCX

FB2

CHM

RTF

HTML

ZIP

PRC

PPT

PPTX

PNG

JPG

BMP

TIFF

Onyx non specifica processore in dotazione, sappiamo solo che si tratta di un chip octa-core prodotto da Qualcomm, con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che l’utente può espandere tramite microSD.

Tra connessioni ci sono una porta USB-C, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Non mancano, ovviamente, un microfono e un paio di speaker stereo. La batteria è da 3.700 mAh. Il sistema operativo e Android 13.

Onyx Boox Note Air4 C può già essere acquistato sul sito ufficiale di Onyx e su Amazon al prezzo suggerito di 549,99 euro, inclusa la Boox Pen Plus e l’esclusiva custodia magnetica.

Onyx Boox Note Air4C – Display ePaper a colori Kaleido 3 – Versione 6/64 GB

Onyx Boox Palma 2: scheda tecnica e prezzo

Onyx Boox Palma 2 ha un display E Ink Carta 1200 che misura 6,13 pollici, ha una risoluzione 824×1.648 pixel e, anche stavolta l’illuminazione regolabile in intensità e tonalità.

Sconosciuto anche in questo caso il processore, ma anche in questo caso si tratta di un octa-core prodotto da Qualcomm a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili tramite microSD.

Questo dispositivo ha anche una fotocamera posteriore da 16 MP con flash LED da utilizzare per scansionare e convertire i documenti cartacei in digitale. Le connessioni disponibili sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C.

Speculari all’altro modello i formati supportati per i documenti e le immagini, così da consentire all’utente la piena compatibilità con tutti le principali tipologie di file. La batteria ha una capacità di 3.950 mAh. Infine il sistema operativo è Android 13.

Anche l’Onyx Boox Palma 2 può essere acquistato sul sito ufficiale di Onyx al prezzo suggerito di 299,99 euro, inclusa la cover protettiva.

Onyx Note Max: scheda tecnica e prezzo

Infine c’è il Note Max, un dispositivo con schermo Carta 1300 da 13,3 pollici, la soluzione ideale per visualizzare i documenti complessi e per lavorare su file di grandi dimensioni come PDF o documenti tecnici di varia natura.

Migliora anche il processore (che dovrebbe essere sempre prodotto da Qualcomm) con Onyx che, pur non esplicitando il chip, fa riferimento a un octa-core da 2,8GHz con 6 GB di RAM.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo sul Note Max, con Onyx che condividerà maggiori informazioni sulla scheda tecnica e sulla disponibilità in un secondo momento. Sappiamo, però, che il prezzo di listino dovrebbe essere di 699,99 euro.