Onyx Boox Note Max 13.3 ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Onyx Boox Note Air3, il device ibrido con schermo e-ink, a metà strada tra un tablet e un ebook reader, è ufficialmente disponibile anche per il mercato italiano

Fonte foto: Onyx

Dopo l’annuncio dello scorso ottobre al fianco di Onyx Boox Note Air4 C e Onyx Boox Palma 2, Onyx ha reso disponibile anche il nuovo Note Max 13.3.

Parliamo di un tablet di fascia alta, sviluppato principalmente per la produttività e lo studio, rappresentando di fatto il connubio perfetto tra un block notes, per prendere appunti, disegnare e raccogliere idee, e un notebook, con la possibilità di scrivere e modificare documenti, inviare email e, cosa da non sottovalutare, accedere alle varie applicazioni dell’ecosistema di Google grazie alla presenza di Android 13.

Leggero, compatto ed efficiente, Onyx Note Max 13.3 è il device ideale per chi preferisce la chiarezza della carta, pur senza rinunciare ai vantaggi della gestione digitale dei documenti.

Onyx Boox Note Max 13.3: scheda tecnica

Onyx Boox Note Max 13.3 ha un display E Ink Carta 1300 che misura 13,3 pollici con una risoluzione 3.200×2.400 pixel. Inoltre, questo dispositivo è compatibile con Boox Pen Plus (inclusa nella confezione) e consente all’utente di disegnare e prendere appunti a mano libera.

Per chi vuole è anche possibile utilizzare questo dispositivo con una tastiera Bluetooth e utilizzarlo come se fosse un vero e proprio notebook.

Il tablet è compatibile con documenti in diversi formati, tra cui: PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT e PPTX. Per quanto riguarda le immagini, questo dispositivo è compatibile con PNG, JPG, BMP e TIFF. Non manca, naturalmente, nemmeno la possibilità di riprodurre file WAV e MP3.

Sul sito ufficiale l’azienda produttrice non specifica processore a bordo, ma sappiamo che si tratta di un chip octa-core da 2.8 Ghz (probabilmente prodotto da Qualcomm) a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Tra connessioni ci sono una porta USB-C, il WiFi e il Bluetooth 5.1. Presenti anche un microfono e due speaker stereo. La batteria ha una capacità di 3.700 mAh. Il sistema operativo e Android 13, che consente all’utente di scaricare nuove applicazioni dal Google Play Store, incluse quelle di terze parti.

Onyx Boox Note Max 13.3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Onyx Boox Note Max 13.3 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda produttrice dove può essere acquistato al prezzo consigliato di 699,99 euro. Separatamente è possibile acquistare anche diversi accessori, come la custodia Note Max Magnetic Case a 54,99 euro e la cover magnetica con tastiera a 149,99 euro.

Al momento, questo dispositivo non è ancora disponibile su Amazon ma, vista la presenza di altri prodotti della stessa azienda produttrice, è lecito ipotizzare che anche questo device arriverà prossimamente sull’e-commerce.