Realme 9, lo sconto è sorprendente: costa pochissimo

Oggi è il giorno giusto per acquistare il vostro nuovo smartphone lowcost. Su Amazon, infatti, troviamo in offerta il realme 9, smartphone medio di gamma che oggi costa quanto un entry-level. Grazie allo sconto del 35% il prezzo scende nuovamente al minimo storico e lo fa diventare un best-buy assoluto, una delle migliori promo che possiate trovare online per uno smartphone.

Per chi è pensato il realme 9? Per quale utente è perfetto? La platea è molto ampia. Il realme 9 è lo smartphone perfetto per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma che allo stesso tempo vogliono un dispositivo performante, in grado sia di supportare videogame e app pesanti sia di scattare immagini di ottima qualità. E tutto questo è assicurato dall’ottimo processore Snapdragon (con modem 5G incluso) e dalla fotocamera principale da 50MP con supporto all’intelligenza artificiale.

Realme 9 5G: la scheda tecnica

Oltre ad avere un prezzo bassissimo, il realme 9 5G ha anche una scheda tecnica eccezionale per la sua fascia di prezzo. A saltare subito all’occhio è la presenza di un processore con modem 5G. Per la precisione si tratta dello Snapdragon 695, supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna. Altro punto forte dello smartphone è lo schermo. Il realme 9 5G è dotato di un display da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz, che rende l’utilizzo quotidiano fluido e senza problemi.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con supporto dell’intelligenza artificiale, supportato da un doppio sensore da 2MP dedicato ai ritratti in bianco e nero e alla profondità. La fotocamera selfie è da 16MP e non tradisce le aspettative. L’intelligenza artificiale mostra il suo lato migliore nelle foto con poca luminosità.

La batteria da 5.000mAh permette di coprire fino a due giorni con un utilizzo normale dello smartphone. Insomma, un dispositivo che risponde a pieno le richieste di coloro che vogliono spendere poco, ma che sono attenti anche alla scheda tecnica.

Realme 9 5G in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e super promo per il realme 9 5G. Lo smartphone lowcost lo troviamo su Amazon a un prezzo di 169,99€, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Un prezzo alla portata di tutti e inoltre c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (esclusivo per gli utenti Amazon Prime). La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso si hanno ben 30 giorni di tempo.

