Fare la differenza nel segmento dei top di gamma non è semplice perché i device in questa fascia di prezzo hanno specifiche tecniche che difficilmente deludono.

Non manca la completa resistenza a polvere e a acqua (anche in caso di immersioni) garantite dalla certificazione IP69 . Infine, questo smartphone arriva con a bordo Android 15 con interfaccia proprietaria realme UI 6.0 .

Un altro dettaglio impressionante è l’enorme batteria da 7.000 mAh che garantisce un’autonomia pazzesca che, con un utilizzo medio, può arrivare anche a tre o quattro giorni. Eccezionale la ricarica rapida da 120 W , utile per caricare completamente il dispositivo in circa 40 minuti.

Per tenere sotto controllo la temperatura, realme ha optato per un sistema IceSense Graphene che sfruttando l’elevata conducibilità termica della scocca in grafene, migliora la dissipazione del calore. Da segnalare anche la Skin-Touch Temperature Control che regola la temperatura della scocca in base all’ambiente circostante, per il massimo comfort anche in situazioni estreme.

Con la RAM dinamica si possono ottenere fino a 12 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna dello smartphone e per chi avesse bisogno di potenza aggiuntiva , c’è la Modalità GT , attivabile dalle impostazioni del dispositivo, che spinge al massimo il processore (a discapito dei consumi).

Top di gamma anche il comparto fotografico , con il realme GT 7 che ha in dotazione ottimi sensori (tra cui un teleobiettivo con zoom ottico 2x) per scatti impeccabili in ogni situazione. E per chi non fosse soddisfatto del risultato, può sempre chiedere aiuto all’intelligenza artificiale e utilizzare AI Travel Snap , AI Studio e Editor AI che migliorano foto e immagini sul device.

Parlare di prestazioni su un top di gamma può sembrare ridondante, eppure il realme GT 7 non si distingue solo per la forza bruta del nuovo processore MediaTek Dimensity 9400e affiancato da 12 GB di RAM (24 GB contando quella virtuale).

Su questo smartphone anche il design fa la differenza VOTO: 9

In un settore ormai piuttosto omologato in tema di design, il realme GT 7 riesce a distinguersi per un look semplice ma di carattere, dove spiccano alcuni dettagli molto intriganti, come il modulo delle fotocamere posteriori ad esempio, leggermente in rilievo rispetto alla scocca e incorniciato in frame di metallo molto elegante.

Molto bella anche la scocca, realizzata in grafene, come già accennato, e con una texture antiscivolo, disponibile sia per la finitura IceSense Blue che per quella IceSense Black che aiuta l’utente a tenere ben saldo lo smartphone in mano evitando cadute accidentali.