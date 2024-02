Realme C55, con lo sconto Amazon è un affare per tutti: prezzo stracciato

Fonte foto: realme

Chi ha detto che per acquistare uno smartphone che ti assicura prestazioni ottime bisogna spendere centinaia di euro? L’importante è conoscere i giusti modelli e le giuste offerte. Esattamente quella disponibile oggi su Amazon per il realme C55, smartphone lowcost uscito da pochi mesi e disponibile con una promo mai vista prima. Lo sconto del 36% fa scendere il prezzo a meno di 140 euro e lo fa diventare immediatamente un best buy. Un’occasione unica da non farsi scappare: assicura prestazioni molto superiore rispetto a quanto lo paghi oggi.

A catturare subito l’attenzione è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da ben 64 megapixel, il più grande e performante della sua categoria. E a supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano ogni scatto e ogni foto. Non manca un ottimo processore e una batteria che può durare fino a due giorni. Ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo smartphone e oggi lo trovi anche a un prezzo mai visto prima. Insomma, l’offerta del giorno è servita.

realme C55: prezzo, offerta e sconto Amazon

È questa una delle migliori offerte del giorno. Oggi trovi il realme C55 in offerta con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo a 139,99 euro. Un prezzo bassissimo per uno dei migliori telefoni della sua categoria. Un rapporto qualità-prezzo così elevato non lo si vedeva da diverso tempo su Amazon. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Non farti scappare questa super opportunità, la promo potrebbe scadere da un momento all’altro.

realme C55: la scheda tecnica

Non ha le prestazioni di un iPhone o di un Galaxy S24, ma non è certo questo il suo obiettivo. Il realme C55 è uno smartphone pensato per l’utilizzo quotidiano e per coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo avere tra le mani un telefono con ottime performance. E per capirlo basta analizzare attentamente la scheda tecnica, esattamente quello che faremo noi nei prossimi paragrafi.

Partiamo dall’elemento che salta immediatamente all’occhio. Il realme C55 è dotato di un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate elevato che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Un pannello che assicura ottimi colori e immagini. La potenza è assicurata dal processore Mediatek Helio G88 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda micro SD.

Un altro dei punti forti del telefono è il comparto fotografico, uno dei migliori nella sua categoria prodotto. Sul realme C55 trovi un ottimo sensore fotografico da 64 megapixel supportato da avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. La qualità degli scatti e dei video è di livello professionale e puoi sfruttare al meglio anche le tante modalità di scatto presenti nell’app fotocamera. Aspetto in cui realme è diventata uno dei punti di riferimento nel mondo della telefonia. Nella parte posteriore trovi anche un sensore da 2 megapixel. La fotocamera selfie, invece, è da 8 megapixel.

In chiusura parliamo della batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni e supporta la ricarica SUPERVOOC da 33W che ti permette di ottenere il 100% di autonomia in circa un’ora.

