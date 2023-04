Realme GT 2 Pro in offerta al minimo storico: sconto esagerato

Un’offerta eccezionale in questo fine settimana pasquale. Da oggi, infatti, è disponibile in offerta su Amazon il realme GT 2 Pro, uno smartphone premium lanciato da qualche mese sul mercato, e che troviamo al minimo storico. Uno sconto imperdibile del 36% che fa scendere il prezzo di quasi 300€, posizionandolo in una fascia di prezzo super concorrenziale e in cui è difficile trovare di meglio.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

La scheda tecnica dello smartphone mostra tutte le sue potenzialità. A partire da uno schermo con risoluzione 2K con tecnologia LTPO e refresh rate fino a 120Hz che lo rendo ancora più fluido. Sotto la scocca troviamo il meglio tra i processori Snapdragon, mentre nella parte posteriore ci sono due ottime fotocamere da 50MP che svolgono egregiamente il proprio lavoro. A tutto questo bisogna aggiungere anche la certificazione di sostenibilità TCO 9.0 per design e costruzione, risultando conforme a oltre 40 indicatori di prestazioni di sostenibilità. Insomma, anche uno smartphone con un occhio di riguardo per l’ambiente.

realme GT 2 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Realme GT 2 Pro: la scheda tecnica

Realme è entrata in sordina nel mercato italiano, ma ben presto ha conquistato una fetta consistente grazie a una politica molto aggressiva sui prezzi. E questo realme GT 2 Pro ne è l’esempio perfetto: un dispositivo premium al prezzo di un top di gamma.

Lo smartphone è un piccolo gioiello, fin dallo schermo. A bordo troviamo un display Super Reality da 6,7" con risoluzione 2K, tecnologia LTPO e refresh rate fino a 120Hz. È stato valutato come uno dei migliori schermi per uno smartphone e grazie alla tecnologia LTPO consuma anche pochissima energia. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

L’azienda cinese ha investito molto anche sul comparto fotografico, dotando lo smartphone di ottime fotocamere. Nella parte posteriore è presente un obiettivo principale da 50MP, una fotocamera ultragrandangolare sempre da 50MP e una lente macro da 2MP 40x. Non manca lo stabilizzatore ottico dell’immagine che rende foto e video perfetti anche in movimento. Grazie all’intervento anche dell’intelligenza artificiale gli scatti sono ottimi anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera per i selfie è da 32MP.

La batteria da 5.000mAh permette di coprire fino a due giorni con un utilizzo normale e la ricarica da 65W impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Per concludere, lo smartphone rispetta anche l’ambiente: l’imballaggio è eco-responsabile e ha anche ricevuto la certificazione TCO 9.0 per design e costruzione. Se avete a cuore l’ambiente, è il telefonino che fa per voi.

Realme GT2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto e super offerta per il realme GT2 Pro. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 480,50€, con uno sconto di ben il 36%. Il risparmio totale supera i 250€ e per il dispositivo si tratta del minimo storico, oltre a essere uno dei migliori prezzi di tutto il web. Essendo lo smartphone venduto e spedito da Amazon, beneficia della possibilità di effettuare il reso gratuito entro trenta giorni dall’acquisto. Non perdetevi questa opportunità: il prezzo è veramente eccezionale.

realme GT 2 Pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram