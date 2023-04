Realme GT 2, lo sconto è stratosferico: prezzo in picchiata

realme non può più essere considerata una Cenerentola nel mondo della telefonia. L’azienda cinese è oramai presente in Italia da diversi anni e ha conquistato anche una fetta di mercato piuttosto importante. Lo ha fatto grazie a una politica e a una filosofia bene precise: prezzi inferiori alla media e dispositivi con ottime componenti e soprattutto affidabili. Non è strano trovare smartphone realme con una scheda tecnica top di gamma a prezzi decisamente inferiori alla concorrenza e se a questo aggiungi anche le offerte Amazon, ecco che abbiamo tra le mani un dispositivo da acquistare subito. È esattamente quello che sta accadendo oggi sul sito di e-commerce con il realme GT 2, smartphone top di gamma disponibile al prezzo di un medio. Il merito è dello sconto del 33% che fa risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il realme GT 2 è uscito sul mercato da oramai un paio di mesi, ma resta ancora super interessante grazie a una scheda tecnica che non cerca compromessi. L’azienda cinese ha optato per uno dei migliori processori disponibili sul mercato, supportato da un display con refresh rate fino a 120Hz e un comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 50MP di livello professionale. Ottima anche la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza problemi e la ricarica supera rapida da 65W. Uno smartphone veramente completo e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

realme GT 2

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

realme GT 2: la scheda tecnica

Semplicemente un top di gamma. Non servono tante parole per descrivere il realme GT 2. Partiamo dallo schermo: lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. L’utente può tra quattro diversi livelli per la frequenza di aggiornamento (30 ,60, 90 e 120Hz) in base alla tipologia di contenuto e all’autonomia della batteria. La luminosità raggiunge un picco di 1300nits ed è visibile anche sotto la luce del sole. Ottimo anche il processore Snapdragon 888 con a supporto ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

realme ha investito molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un triplo sensore, con fotocamera principale da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 4cm da 2MP. Un comparto variegato e che si adatta a qualsiasi situazione. Ottime anche le modalità di scatto che troviamo sull’app fotocamera: la riduzione del rumore AI 3.0 rende le immagini luminose anche in assenza di luce, mentre la modalità "Fotografia di strada" è pensata per tutti coloro che hanno la passione per la urban photography.

Non manca una super batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 65W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Il realme GT 2è uno smartphone che strizza l’occhio anche alla sostenibilità: l’imballaggio è eco-responsabile ed ha ricevuto anche il certificato di sostenibilità TCO 9.0 per design e costruzione, risultando conforme a oltre 40 indicatori di prestazioni di sostenibilità.

realme GT 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico per il realme GT 2: lo smartphone top di gamma è disponibile su Amazon a un prezzo di 399,99€, con uno sconto di ben il 33%. Si tratta di una delle migliori promo per un telefonino su Amazon e il risparmio è considerevole: ben 200€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e disponibile solamente per gli iscritti ad Amazon Prime. L’offerta è attiva oramai da qualche giorno e sta per terminare, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente. Per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

realme GT 2

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram