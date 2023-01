Realme GT Master in offerta al minimo storico: sconto sorprendente

Inizio di anno scoppiettante per realme. L’azienda cinese è una delle poche che per augurarci un buon inizio di anno ha lanciato delle nuove offerte molto interessanti. Promo che riguardano tutta la vasta lineup dell’azienda, dagli smartphone, agli smartwatch fino ad arrivare alle cuffie Bluetooth. In questo articolo ci concentriamo su uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo lanciati nel 2022. Ci riferiamo al realme GT Master, un modello che si posiziona in quella particolare fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma e che oggi troviamo veramente a un super-prezzo.

Il merito è dello sconto di ben 80€ che fa scendere il prezzo a un livello mai visto prima negli ultimi messi. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Per uno smartphone che offre ottime performance, con un processore Snapdragon super affidabile e un comparto fotografico da top di gamma è difficile chiedere di più, Se stavate cercando un nuovo smartphone lowcost, questa è l’offerta che fa per voi.

realme GT Master

realme GT Master: la scheda tecnica

Ricevere il bollino "Amazon’s Choice" non è semplice: bisogna rispettare alcuni requisiti di qualità e ricevere recensioni molto positive dagli utenti. Tutti requisiti che troviamo in questo realme GT Master, uno degli smartphone più interessanti lanciati dall’azienda cinese nel 2022.

Uno smartphone che spicca non solo per la sua scheda tecnica, ma anche per il suo design. realme, infatti, ha lanciato diversi smartphone lo scorso anno, tutti con uno stile molto ricercato. In questo realme GT Master troviamo un design che richiama quello delle valigie con il retro realizzato in pelle vegano. Una chicca per veri appassionati.

Oltre a questo, ci sono anche delle componenti che assicurano prestazioni top. Partiamo dall’ottimo schermo da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz e che rende lo smartphone super fluido soprattutto nell’utilizzo quotidiano (app social e videogame). A gestire il tutto troviamo l’affidabilissimo processore Snapdragon 778G (con modem 5G integrato) che assicura prestazioni elevatissime. A supporto 6GB di RAM (espandibile con la RAM virtuale se abbiamo temporaneamente bisogno di più potenza) e 128GB di memoria interna.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre sensori: quello principale da 64MP è di livello professionale e permette di scattare immagini perfette in ogni momento. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore da 2MP. Ottima anche la fotocamera per il selfie da 32MP. Tra le varie modalità di scatto troviamo anche della dedicata alla street photography che include le funzioni DIS Snapshot, Instant Focus e Quick Zoom con un set di filtri esclusivi per la fotografia urbana. Veloce e sorprendente, tutto in una sola modalità.

La batteria da 4300mAh permette di arrivare a fine giornata senza tanti problemi e grazie alla ricarica super rapida da 65W si impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia.

realme GT Master in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il realme GT Master: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 269,99€, con uno sconto del 23% su quello di listino. Il risparmio netto è di 80€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 54€ al mese (lo si attiva direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e lo smartphone viene consegnato anche in meno di ventiquattro ore (dipende dall’orario in cui effettuate l’ordine). La promo potrebbe terminare da un momento all’altro e quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

