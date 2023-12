POCO F4 GT, prezzo in picchiata e sconto mai visto prima: sconto esagerato

Fonte foto: Xiaomi

Non tutti gli smartphone prodotti da Xiaomi o realizzati con la supervisione del colosso cinese, vengono lanciati con il nome dell’azienda. Un esempio sono i dispositivi Redmi, ma non sono gli unici. Anche gli smartphone POCO sono realizzati in collaborazione con Xiaomi. Probabilmente il nome non ti dirà molto, ma questi telefoni sono presenti anche in Italia e con un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Si tratta di smartphone con ottime caratteristiche e che occupano tutte le varie fasce di prezzo. Ad esempio, il POCO F4 GT è uno smartphone ultra top con una scheda tecnica che cattura subito l’attenzione: processore Snapdragon ultra potente, ottimo comparto fotografico, un design che cattura l’attenzione e una batteria che si ricarica in pochissimo tempo.

Uno smartphone che è stato lanciato con un prezzo di listino interessante, ma che oggi diventa straordinario. Il merito è della promozione natalizia di Amazon che lo fa scendere al minimo storico, addirittura più basso rispetto a quello del Black Friday. Il merito è dello sconto del 46% che ti fa risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’occasione davvero unica, soprattutto in vista del Natale. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

POCO F4 GT: prezzo, offerta e sconto Amazon

La miglior promo per uno smartphone attiva in questo momento su Amazon. Non bisogna girarci troppo intorno: il Poco F4 GT a questo prezzo diventa un vero best-buy. Lo smartphone top di gamma è in offerta con uno sconto del 46% (rispetto a quello di listino) che fa scendere il prezzo a 374,21€. Il risparmio è considerevole e supera i 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate da 74,85€ al mese a tasso zero. Lo smartphone è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene prima di Natale.

Come per tutti i prodotti acquistati in questo periodo, il tempo per il reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi acquistarlo adesso e regalarlo a Natale senza il timore di non poterlo rimandare indietro.

POCO F4 GT: la scheda tecnica

Il nome dello smartphone è evocativo. Il suffisso "GT" richiama il mondo delle auto da corsa, della velocità e delle performance. E proprio le performance superiori rispetto alla media sono una delle caratteristiche del Poco F4 GT. Lo smartphone è pensato per assicurare prestazioni elevate con ogni tipologia di utilizzo e soprattutto con i videogame. Non è un caso che sulla cornice esterna sono presenti anche dei trigger, per utilizzare lo smartphone come fosse un joystick e assicurarsi un’esperienza immersiva.

Passando alla scheda tecnica, sotto la scocca del POCO F4 GT trova posto l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Il connubio perfetto per performance e per avere a disposizione tutto lo spazio di cui si ha bisogno. Un altro componente che cattura l’attenzione è lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display da 6,67" di livello professionale e con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Un pannello che fa la differenza soprattutto con i videogame. La luminosità è molto elevata e l’oscuramento PWM 1920 Hz protegge gli occhi senza compromettere la qualità delle immagini. Per rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva, anche il comparto audio è veramente eccezionale.

Il comparto fotografico è composto da un interessante tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 64 megapixel, accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 20MP. Nell’app foto dello smartphone trovi anche tante modalità di scatto che ti permettono di dare libero sfogo alla tua creatività.

Chiudiamo con la batteria da 4700 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica HyperCharge da 120W che impiega meno di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. E non è tutto: lo smartphone è dotato anche di un sistema di raffreddamento multistrato LiquiCool Technology 3.0 che protegge le componenti interne dalle temperature troppo elevate.

