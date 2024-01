Huawei Watch GT 3 Pro, lo sconto è sorprendente: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Quando si parla di smartwatch e più in generale di wearable Huawei è una garanzia. L’azienda cinese è diventato un player molto affidabile in questo settore e negli anni ha conquistato il cuore di molti utenti, oltre che a una buona fetta di mercato. E lo ha fatto grazie a dispositivi come il Huawei Watch GT 3 Pro, un orologio dalle caratteristiche e dalle funzionalità avanzate in grado di soddisfare qualsiasi esigenza da parte dell’utente. Un orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni, ma anche per chi ama gli sport avventurosi, grazie alla possibilità di tracciare statistiche avanzate come il tempo di apnea e alle oltre 100 modalità di allenamento disponibili.

Uno smartwatch top oggi in promo con uno sconto del 27% che permette di risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico per questo orologio smart e una delle migliori offerte presenti su Amazon per uno smartwatch con queste caratteristiche. Si posiziona in una fascia ben precisa con dispositivi con caratteristiche inferiori e per questo motivo ha un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente da Amazon.

Huawei Watch GT 3 Pro: prezzo, offerta e scheda tecnica

Un’offerta da non lasciarsi scappare. Il Huawei Watch GT 3 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo a 268,80 euro. Il risparmio sul prezzo di listino è di ben 100 euro e puoi anche dilazionare la spesa in 5 rate da 53,76 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il prodotto viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per la spedizione devi aspettare pochissimo. Lo puoi testare con tutta calma avendo a disposizione ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Ma difficilmente te ne pentirai.

Huawei Watch GT 3 Pro: caratteristiche e funzionalità

Uno smartwatch che abbina a funzionalità innovative (che vedremo a breve), dei materiali veramente premium. La cassa dello smartwatch è molto compatta con un design che ricorda gli orologi analogici con il quadrante circolare. Il corpo è in titanio, mentre il vetro protettivo in vetro zaffiro, il che lo rende molto resistente e allo stesso tempo leggero ed elegante.

Il vero segreto dell’orologio, però, è nascosto nella cassa e ci riferiamo ai sensori che permettono di avere un controllo completo del tuo stato di salute. L’orologio tiene traccia di diversi parametri vitali per valutare il tuo stato di benessere. Hai informazioni in tempo reale sulla frequenza cardiaca e sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue, e ti avvisa se nota qualche cosa di anomalo. Inoltre, è in grado anche di misurare la rigidità arteriosa e ricevi utili consigli sulla salute cardiovascolare. Non manca una tecnologia avanzata per il monitoraggio del sonno che identifica i principali stati di sonno e ottieni consigli personalizzati su come migliorare il riposo.

Per gli amanti dello sport c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le attività sportive a disposizione sono più di cento e trovi veramente di tutto, da quelle più praticate come la corsa, il ciclismo e il nuoto, fino a quelle più di nicchia come l’immersione e il golf. Per gli amanti dell’immersione hai dati in tempo reale sulla profondità, la velocità e la durata. Per chi pratica golf, invece, ci sono utili consigli su come migliorare le proprie capacità.

Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate in entrata e ricevere anche le notifiche. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni.

