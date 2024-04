Il nuovo Realme GT Neo6 SE è ufficiale in Cina: tra le specifiche tecniche c'è il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 che consente l'uso dell'AI on device

Fonte foto: Realme

Realme ha svelato il nuovo Realme GT Neo6 SE. Si tratta di un mid-range che, per il momento, è destinato al mercato cinese ma potrebbe, molto presto, arrivare anche sul mercato globale (con un possibile rebranding). Si tratta di uno dei primi smartphone Android a sfruttare il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Il chip è stato svelato da Qualcomm lo scorso mese di marzo e in grado di garantire anche ai dispositivi di fascia media la possibilità di sfruttare l’AI on device e, quindi, di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, sempre di più diffusi in ambito Android, senza dover affidarsi all’elaborazione in cloud ma utilizzando esclusivamente le risorse del dispositivo.

Realme GT Neo6 SE: caratteristiche tecniche

Oltre che per il già citato Snapdragon 7+ Gen 3, che viene raffreddato con un sistema a 9 strati e doppia camera di vapore, la scheda tecnica del nuovo Realme GT Neo6 SE è molto interessante anche per altri componenti. Lo smartphone è dotato di un display OLED LTPO da 6,78 pollici, con risoluzione di 2.780×1.264 pixel e refresh rate di 120 Hz. Sotto al pannello c’è il sensore di impronte digitali.

C’è poi una batteria da 5.500 mAh (composta da due celle da 2.750 mAh) con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W che riesce a portare il livello di carica della batteria da 0% a 50% in appena 12 minuti. Lo smartphone di Realme arriva sul mercato in quattro combinazioni di RAM e storage, a partire da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e fino ad arrivare a 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Questo smartphone, poi, è uno dei primi mid-range a utilizzare memorie UFS 4.0, garantendo così una velocità in lettura e scritta da top di gamma. C’è poi una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX882 da 50 Megapixel. Si tratta dello stesso sensore utilizzato dai Realme 12 Pro/12Pro+ disponibili da alcune settimane anche in Italia.

A completare il comparto fotografico troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Lo smartphone ha dimensioni pari a 162×75,1×8,65 millimetri, con un peso di 191 grammi. La scocca è disponibile in due colorazioni, argento e verde.

Realme GT Neo6 SE: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT Neo6 SE arriva subito nei negozi in Cina con prezzi compresi tra 1.799 yuan e 2.499 yuan (230 e 320 euro circa). Per il momento, non ci sono informazioni in merito al debutto sul mercato globale. In caso di arrivo in Europa, in ogni caso, è lecito attendersi un sensibile incremento del prezzo. Il recente Realme 12 Pro+ con Snapdragon 7s Gen 2 è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 499 euro.