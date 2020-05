Realme Mi Band ufficiale, il braccialetto smart lowcost: quanto costa

Annunciata nelle scorse settimane, la Realme Mi Band è stata presentata ufficialmente dall’azienda cinese. E come ci si aspettava ha stupito tutti, soprattutto per il prezzo: la Mi Band sarà disponibile dal 16 giugno a un prezzo di 24,99 euro, meno anche della Mi Band, l’activity tracker che finora ha conquistato il mercato italiano. E proprio Xiaomi è l’azienda che Realme vuole seguire nel suo processo di crescita.

Realme ha fatto il suo debutto sul mercato italiano lo scorso anno, con una politica molto chiara: prezzi bassi e dispositivi con caratteristiche molto interessanti. All’inizio ha lanciato solamente smartphone, ma ora è arrivato il tempo di ampliare l’offerta, partendo proprio dalla Realme Mi Band (arriverà in Italia anche uno smartwatch lowcost, un power bank e degli auricolari true wireless). L’activiy tracker dell’azienda cinese non ha nulla da invidiare a quelli di marche più blasonate: schermo a colori da quasi un pollice, autonomia che supera le due settimane e monitoraggio continuo del battito cardiaco.

Le caratteristiche della Realme Mi Band

Una smart band completa sotto tutti i punti di vista. La Realme Mi Band ha uno schermo touch a colori da 0,96 pollici che permette agli utenti di gestire al meglio tutte le informazioni più importanti, come ad esempio l’orario, i passi effettuati, i chilometri percorsi. Presente anche il sensore per il battito cardiaco che permette di monitorare in ogni istante il proprio stato di salute.

I quadranti disponibili sono cinque, ma tramite l’app è possibile installarne altri. Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività fisiche, la smart band offre di tutto, dalla corsa fino al nuoto (è resistente all’acqua e alla polvere come assicura la certificazione IP68).

La batteria ha un’autonomia di circa 20 giorni con il monitoraggio del battito cardiaco continuo disattivato, altrimenti scende a 7-10 giorni. La ricarica la si può fare collegando direttamente la Realme Mi Band alla porta USB del proprio PC e impiega poco meno di due ore.

Prezzo e data di uscita Realme Mi Band

La Realme Mi Band sarà disponibile all’acquisto sul sito dell’azienda dal 16 giugno a un prezzo di 24,99 euro, ma per i primi 100 pezzi il costo scende a 19,99 euro. Sugli altri canali di vendita sarà disponibile dal 23 giugno.