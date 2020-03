Realme 6i arriva in Italia: prestazioni top a meno di 200 euro

Realme non si ferma e, dopo aver mostrato in live streaming i nuovi smartphone di fascia media Realme 6 e Realme 6 Pro, l’azienda cinese annuncia l’arrivo in Italia del nuovo Realme 6i, un dispositivo entry-level caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Realme è un’azienda cinese che da oramai più di un anno è sbarcata anche sul mercato italiano, ripercorrendo un po’ quanto fatto prima da OnePlus e poi da Xiaomi. Smartphone molto interessanti, con un prezzo ben al di sotto della media del settore. Il nuovo Realme 6i segue alla perfezione la filosofia dell’azienda: una buona scheda tecnica, prestazioni accettabili e prezzo interessante: meno di 200 euro. A bordo troviamo un processore MediaTek Helio G80, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il dispositivo arriverà sul mercato italiano nelle prossime settimane a un prezzo di lancio di 199 euro.

Realme 6i: le specifiche tecniche

Lo schermo del Realme 6i presenta una diagonale di 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel). La CPU è un octa-core MediaTek Helio G80 con due i tagli di RAM disponibili, 3GB o 4GB, e due diverse capacità di archiviazione, 64GB e 128 GB, espandibili fino a 256GB grazie all’utilizzo di una MicroSD.

Il Realme 6i sfoggia una quadrupla fotocamera posteriore costituita da un sensore principale da 48 megapixel e apertura f/1.8, un super-grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 4 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4, infine, l’immancabile flash LED. La fotocamera frontale da 16 megapixel e apertura f/2.0 è incastonata in un piccolo notch a goccia. Il nuovo telefono di fascia medio bassa dell’azienda cinese è alimentato una batteria da 5.000 mAh dotata di ricarica rapida a 18 W. Completano le caratteristiche tecniche del nuovo Realme 6i il lettore per le impronte digitali posizionato sul retro della scocca, la connettività dual VoLTE 4G, il Wi-Fi 802.11b/g/n, il Bluetooth 5.0, il GPS/GLONASS/Beidou, la porta USB-C, il jack da 3,5 mm e la radio FM.

Realme 6i: data di uscita e prezzo

In Italia la versione commercializzata del Realme 6i sarà quella con 4GB di RAM e 128GB di capacità di archiviazione messo in vendita al prezzo di 199 euro. Per ora non si conosce ancora la data ufficiale, l’azienda cinese si è limitata ad affermare che il nuovo smartphone sarà disponibile “a breve” sul nostro mercato. Due le colorazioni, bianco latte e verde tè, colorazioni sfumate a gradiente ed effettuata con una particolare verniciatura a spray.