Xiaomi Mi Band 5, prime immagini e prezzo ufficiale: quanto costa

Non passa giorno senza un’indiscrezione sulla Mi Band 5, la nuova smart band di Xiaomi che dovrebbe fare il proprio debutto nei prossimi mesi. Si era vociferato nelle scorse settimane che il debutto sarebbe stato rimandato a settembre-ottobre a causa del coronavirus, ma nelle ultime ore sono apparse delle immagini reali del dispositivo su Weibo (social network molto utilizzato in Cina) che fanno ipotizzare a un arrivo oramai imminente della Mi Band 5.

Le immagini servono anche a confermare quanto già si sapeva ed era trapelato nelle settimane precedenti: il design dell’activity tracker resterà lo stesso, ma le dimensioni dello schermo saranno maggiori, arrivando fino a 1,2 pollici. Un display più grande e a colori permetterà agli utenti di avere ancora più informazioni sotto mano e di sapere in ogni istante il proprio livello di salute e come sta andando il proprio allenamento. Notizie interessanti anche per quanto riguarda il prezzo: in Cina dovrebbe essere lanciata a circa 199 yuan, poco più di 25 euro al cambio attuale. Probabile che con l’arrivo in Italia il prezzo si attesti sui 40 euro.

Come sarà la Mi Band 5

Sono tanti i rumors usciti nelle ultime settimane sulla Mi Band 5. Oramai conosciamo la maggior parte delle caratteristiche del braccialetto smart di Xiaomi: lo schermo a colori coprirà quasi tutta la superficie frontale e ci saranno tante funzioni per monitorare il proprio allenamento e lo stato di salute, come ad esempio il sensore per misurare la saturazione del sangue. Resteranno delusi, invece, coloro che speravano di utilizzare la Mi Band 5 per effettuare i pagamenti digitali: l’NFC non sarà integrato nella versione europea del dispositivo, ma solo in quella cinese.

Si vocifera anche del supporto all’assistente vocale Alexa per gestire dal proprio polso i dispositivi smart presenti in casa. Se fosse veramente così, sarebbe un grosso passo in avanti per la Mi Band 5.

Prezzo e data di uscita della Xiaomi Mi Band 5

Lo scorso anno la Mi Band 4 è stata presentata a giugno e nei piani iniziali di Xiaomi anche la Mi Band 5 avrebbe dovuto debuttare nello stesso mese. Ma lo scoppio della pandemia globale sembra aver cambiato i piani dell’azienda cinese: l’arrivo dell’activity tracker potrebbe avvenire tra settembre e ottobre, anche se le tante indiscrezioni uscite nelle ultime settimane fanno pensare a un lancio imminente.

Indiscrezioni che ipotizzano anche il prezzo di lancio della Mi Band 5, fissato a circa 199 yuan , 25 euro al cambio attuale. Quando arriverà in Italia bisognerà aggiungere il prezzo delle tasse e probabilmente il costo sarà intorno ai 40 euro. Un prezzo tutto sommato accettabile per un activity tracker con caratteristiche da (quasi) top di gamma.