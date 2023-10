DJI Action 4 vs GoPro Hero 12, quale comprare?

Il mercato delle Action Cam negli ultimi anni ha subito una profonda crisi, con un calo verticale delle vendite, segno della raggiunta maturità e della saturazione molto vicina: nonostante questo momento difficile, i vari produttori stanno aggiornando le loro proposte e gli equilibri stanno velocemente cambiando, perché la regina incontrastata del mercato, GoPro, ora trova una formidabile competizione nel marchio cinese DJI.

Il nostro video di oggi è dedicato a DJI Action 4 e alla sua competizione con GoPro Hero Black 12.

DJI Osmo Action 4 Combo Standard – Action cam impermeabile 4K/120fps con sensore 1/1.3,

Cosa cambia nella nuova DJI Osmo Action 4

DJI Action 4 è un’evoluzione del modello precedente, con un design simile e caratteristiche condivise come i touch screen a colori da 1,4 e 2,25 pollici. Tuttavia, ci sono alcuni miglioramenti significativi, tra cui un sensore di immagine più grande, una custodia più resistente e nuove funzionalità di post-produzione.

Il sensore di immagine da 1/1,3 pollici offre una gamma dinamica più ampia e prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione. La custodia è ora impermeabile fino a 18 metri e ha un design rinnovato del coperchio dell’obiettivo.

Inoltre, è possibile regolare il livello di nitidezza dell’immagine e riduzione del rumore, consentendo di creare un file più pulito per l’editing. I dati GPS possono essere sovrapposti al filmato, e la nuova modalità D-Log M offre un profilo colore piatto a 10 bit perfetto per l’editing.

Queste nuove funzionalità rendono l’Action 4 una scelta ancora migliore per i videomaker e gli appassionati di sport estremi.

Design

L’Action 4 è disponibile in un form factor standard per un’action camera, con un corpo rettangolare e un obiettivo della fotocamera in alto a destra. È abbastanza robusto da solo, ma viene fornito anche con un telaio metallico protettivo per ulteriore protezione.

Una caratteristica di spicco dell’Action 4 è il sistema di montaggio magnetico a sgancio rapido. Questo sistema include una robusta piastra di base magnetica con punti di attacco sia sul fondo che sul lato della fotocamera. Ciò consente di passare facilmente tra le riprese orizzontali e verticali senza dover svitare la base. I supporti sono guidati da magneti, quindi è possibile scambiarli facilmente anche con i guanti o al buio.

È possibile acquistare più di una base magnetica, che possono essere utilizzate anche con gli accessori GoPro standard a vite. L’unico inconveniente è che le piastre di base magnetiche non sono fissate alla custodia, quindi è necessario svitarle quando non sono in uso.

La resistenza agli agenti esterni

L’Action 4 ha un design robusto e resistente agli agenti atmosferici. La porta di connessione USB-C, la batteria e il coperchio della scheda di memoria sono tutti protetti da uno sportello a tenuta stagna. Lo sportello è facile da aprire e chiudere, anche con i guanti.

L’Action 4 è impermeabile fino a 18 metri senza custodia. Con una custodia impermeabile opzionale, può essere immersa fino a 60 metri. L’Hero 11 Black è impermeabile fino a 10 metri senza custodia, ma può essere immersa fino a 60 metri con una custodia impermeabile opzionale.

L’Action 4 è anche resistente al freddo. DJI afferma che può funzionare per 150 minuti a temperature fino a -20 gradi Celsius.

Le funzionalità della fotocamera

L’Action 4 offre una vasta gamma di funzionalità di scatto, tra cui acquisizione orizzontale e verticale, stabilizzazione dell’immagine, zoom digitale 2x, modalità timelapse e hyperlapse, blocco dell’orizzonte, effetti obiettivo grandangolari e lineari, alta gamma dinamica, colore a 10 bit e slow motion.

L’Action 4 è anche dotata di registrazione ad attivazione vocale, un pulsante QuickSwitch personalizzabile e un’app di controllo DJI. È possibile utilizzare l’Action 4 per lo streaming in diretta quando è connessa a un telefono o a un computer.

I controlli del menu sono semplici e intuitivi. È possibile salvare le configurazioni della fotocamera in modalità personalizzate e queste possono essere assegnate al menu QuickSwitch. Toccando il pulsante di accensione è possibile scorrere tra di esse.

Scorrendo verso l’alto su entrambi i display è possibile accedere alle impostazioni e ci sono icone sullo schermo per l’anteprima di filmati, zoom e simili. Il menu è abbastanza coerente tra gli schermi anteriore e posteriore.

L’app DJI MIMO è un’utile app che consente di accedere al proprio album di filmati, utilizzare strumenti di editing, controllare da remoto la fotocamera, aggiornare il firmware e accedere ai tutorial. Tuttavia, è un po’ fastidioso non poter configurare la fotocamera senza l’app o lo smartphone.

La batteria

Il sensore a bassa risoluzione dell’Action 4 genera meno calore durante la registrazione, il che si traduce in una migliore durata della batteria e tempi di registrazione più lunghi.

L’Hero 11 Black, ad esempio, ha una durata della batteria ridotta e meno tempo di registrazione nella sua modalità 5.3K prima di dover fare una pausa per raffreddarsi.

In una giornata fresca, l’Action 4 è stata in grado di registrare in 4K/60 per circa 35 minuti senza problemi di riscaldamento. La sua batteria è durata circa 95 minuti, comprese numerose sessioni di registrazione alla risoluzione massima 4K/60.

Con due batterie extra e una custodia di ricarica, non c’era mai la preoccupazione di rimanere a corto di carica. La batteria supporta inoltre la ricarica rapida e può raggiungere l’80% in 18 minuti.

La qualità dell’immagine

Action 4 produce video di alta qualità in una varietà di condizioni di illuminazione. Il sensore più grande dell’Action 4 produce un’immagine più dinamica, che è particolarmente evidente in condizioni di scarsa illuminazione.

L’Action 4 fa un buon lavoro anche in condizioni di forte luce, con poco clipping delle alte luci e dettagli preservati nelle nuvole.

I colori sono vibranti e luminosi, e la stabilizzazione dell’immagine è molto buona. L’audio è anche di alta qualità, e puoi aggiungere un microfono esterno se necessario.

Il passaggio alla registrazione verticale è semplice con il supporto magnetico dell’Action 4. Sia le foto che i video catturati verticalmente sono facili da manipolare per i social media. La risoluzione dell’Action 4 è di 4K a 60 fps, che è sufficiente per la maggior parte delle esigenze di registrazione.

L’Action 4 è una buona scelta per i videomaker e gli appassionati di sport estremi che desiderano una action camera che possa produrre video di alta qualità in una varietà di condizioni di illuminazione.

GoPro HERO12 Black – Action camera impermeabile con video Ultra HD 5.3K60, foto da 27 MP, HDR, sensore di immagine da 1/1,9,

Il prezzo

Ci sono diverse opzioni di acquisto, perché DJI Osmo Action 4 è disponibile in due versioni:

Standard Combo (429 euro): include la fotocamera Action 4, il telaio protettivo, la piastra di base magnetica e un supporto adesivo curvo.

Adventure Combo (529 euro): include la fotocamera Action 4, due batterie aggiuntive, una custodia di ricarica multifunzione e un’asta di prolunga da 1,5 metri.

La Standard Combo è un’ottima opzione per i principianti o per coloro che desiderano solo le basi. Il telaio protettivo aiuta a proteggere la fotocamera da urti e graffi, mentre la piastra di base magnetica facilita il montaggio della fotocamera su una varietà di supporti. Il supporto adesivo curvo è ideale per il montaggio della fotocamera su superfici curve, come un casco da moto o da moto.

L’Adventure Combo è un’opzione migliore per gli utenti esperti o per coloro che desiderano più funzionalità. Le due batterie aggiuntive consentono di registrare più a lungo, mentre la custodia di ricarica multifunzione consente di ricaricare la fotocamera e le batterie in movimento. L’asta di prolunga da 1,5 metri è ideale per riprese dall’alto o dal basso.

Le conclusioni

L’Action 4 è una action camera versatile e potente che offre una vasta gamma di funzionalità. È una buona scelta per i vlogger che amano stare all’aria aperta e fare sport o avventure per il mondo, nonché per i creatori di contenuti che desiderano un sistema robusto e facile da usare.

L’Action 4 è la scelta di riferimento per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione e per i climi caldi. Ha anche molte funzioni di post-registrazione, tra cui la gradazione del colore D-Log/10 bit, la stabilizzazione del giroscopio e i dettagli GPS.

Tuttavia, se hai bisogno della massima risoluzione possibile ai frame rate più alti, la GoPro Hero 11 Black è la scelta migliore. C’è anche una più ampia selezione di accessori nel campo GoPro. Altrimenti, se vuoi risparmiare qualche euro e non hai bisogno delle prestazioni visive più elevate che il grande sensore dell’Action 4 porta, probabilmente sarai soddisfatto dell’Action 3.

Osmo Action 3 Combo Standard – Action Camera 4K con FOV grandangolare, HorizonStady, resistente al freddo, montaggio verticale a sgancio rapido, impermeabile fino a 16 m, doppio touchscreen