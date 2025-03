La versione Pro è quindi quella che offre il miglior equilibrio tra prestazioni avanzate e facilità di installazione, rendendola ideale per chi cerca un prodotto premium senza dover fare modifiche alla propria porta. Come ogni prodotto, anche Nuki Smart Lock Pro ha i suoi punti di forza e alcuni aspetti da considerare prima dell’acquisto.

Anche la base è disponibile in due colori, bianco e nero, per adattarsi meglio all’ambiente domestico.

L’aumento di 12 millimetri di lunghezza rispetto alla versione Ultra non è un vero svantaggio, perché permette di adattare la serratura a un maggior numero di chiavi senza compromettere l’estetica. Il corpo in acciaio inossidabile conferisce una sensazione di solidità e qualità, mentre il classico cerchio LED Nuki permette di capire a colpo d’occhio lo stato della serratura.

Hardware VOTO: 8.5

Dal punto di vista delle prestazioni, Nuki Smart Lock Pro introduce un motore brushless che migliora drasticamente la velocità di apertura e chiusura.

Ci sono tre modalità di funzionamento, pensate per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. La modalità Insane è perfetta per chi vuole la massima velocità, permettendo di sbloccare la porta in meno di 1,5 secondi. Per chi invece preferisce un equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, c’è la modalità Standard, che completa l’operazione in circa 2 secondi. Infine, per chi cerca un funzionamento più discreto, la modalità Gentle riduce il rumore senza compromettere l’efficacia.

L’alimentazione è garantita da una batteria al litio ricaricabile, che può durare diversi mesi con un utilizzo standard. La ricarica è stata semplificata con un cavo magnetico da 2 metri, che evita di dover rimuovere la serratura per collegarla alla corrente.

Dal punto di vista della connettività, Nuki Smart Lock Pro supporta Wi-Fi, Bluetooth e il nuovo standard Matter, garantendo compatibilità con i principali ecosistemi smart home, tra cui Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.