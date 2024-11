Basta chiavi per aprire casa, arriva la smart lock definitiva

Le serrature smart stanno rapidamente diventando uno strumento essenziale per la sicurezza e la comodità domestica. Consentono di gestire l’accesso alla propria abitazione in modo intelligente, eliminando la necessità di chiavi fisiche e offrendo un controllo totale tramite smartphone. Con una smart lock, è possibile aprire e chiudere la porta a distanza, monitorare gli accessi e integrare il sistema con altre soluzioni di smart home. Questi dispositivi migliorano non solo la sicurezza, ma anche l’esperienza quotidiana, semplificando la gestione di ospiti o servizi di consegna.

Ci sono diversi modelli disponibili sul mercato, ma quella che sta sbaragliando la concorrenza è la nuovissima Nuki Smart Lock Ultra, che introduce numerose innovazioni, in particolare sul fronte di dimensioni, velocità ed autonomia. Vale però ricordare anche le proposte alternative, meno costose, della stessa Nuki come Smart Lock Pro e di marchi storicamente dedicati alla sicurezza degli accessi, come Yale.