Proscenic P13, recensione della scopa elettrica economica ad alta potenza

Abbiamo utilizzato in anteprima la scopa elettrica a batteria Proscenic P13 per circa un mese, testandola nelle più classiche condizioni di utilizzo, e abbiamo appurato che è comoda da usare, ben fatta e pulisce anche decisamente bene.

Il sistema di aspirazione è formato da un gruppo di 5 filtri, uno dei quali è il filtro Hepa finale posizionato nel manico e che ha il compito di pulire l'aria in uscita dal dispositivo, al fine di limitare il rischio di allergie per l'utente che sta usando il Proscenic P13.

Lo schermo serve anche per modificare, premendo l'unico tasto integrato, la potenza di aspirazione tra tre possibili livelli. L'accensione e lo spegnimento, invece, avvengono tramite il pulsante a grilletto presente sul manico. Una caratteristica peculiare di questa aspirapolvere è che, quando l'utente preme il grilletto per spegnere il device, la potenza viene portata per un paio di secondi al massimo al fine di svuotare completamente l'accessorio montato.

Proscenic afferma di aver cambiato il fornitore della batteria, per rispondere ai problemi di ricarica riscontrati da alcuni utenti del modello P12. La nuova batteria, esattamente come la vecchia, si ricarica con un alimentatore esterno con jack elettrico tradizionale, non USB. Durante un mese di utilizzo non abbiamo riscontrato alcun difetto nella ricarica, né comportamenti anomali nella scarica durante l'uso.

In buona sostanza si tratta di una scopa elettrica ciclonica, quindi senza sacchetto, con motore brushless da 400 watt con potenza di 35.000 Pascal (2.000 in più rispetto alla P12). Ora la scopa ha una nuova spazzola rotante antigroviglio a forma di V, con alcune componenti rigide e altre morbide, e una nuova batteria da 2.500 mAh.

Dotazione VOTO: 8

Per usare poche parole, potremmo dire che alla scopa elettrica Proscenic P13 manca solo una batteria di ricambio in confezione. Per il resto, infatti, al prodotto non manca nulla per essere usato subito per le classiche operazioni di pulizia domestica.

Nella confezione di vendita, che è molto piccola grazie al fatto che il tubo è telescopico, ci sono il motore di aspirazione, tutti i filtri già montati (più due di ricambio, aggiuntivi), una spazzola rotante, un beccuccio rigido per le fessure, una scopetta piccola larga e piatta e il già citato tubo-prolunga.

C'è poi la stazione di ricarica, che in realtà è una semplice piastra di aggancio (in plastica rigida) da fissare al muro con dei tasselli, anch'essi forniti in dotazione, e l'alimentatore per la ricarica.