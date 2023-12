Xiaomi, lo smartphone super economico oggi costa pochissimo: offerta shock

Fonte foto: Xiaomi

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo smartphone spendendo poco, questa è l’offerta che fa per voi. Amazon ci regala in questi ultimi giorni del 2023 le offerte di fine anno. Tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti mai visti prima. Noi ne abbiamo selezionato uno che ha catturato subito la nostra attenzione. Stiamo parlando del Redmi 12C, smartphone economico lanciato quest’anno e che oggi trovi a un prezzo stracciato. Non stiamo esagerando: grazie allo sconto del 42% il prezzo si avvicina ai 100 euro e diventa immediatamente un best buy.

Il Redmi 12C ha tutto quello che si cerca in uno smartphone con questo prezzo. A partire da uno schermo molto ampio con il quale puoi vedere al meglio qualsiasi contenuto, una fotocamera di livello professionale, un buon processore e soprattutto un’ottima batteria che ti accompagna fino a fine giornata. Difficile chiedere di più a un dispositivo di questo genere e con questo prezzo.

Redmi 12C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Arriva lo sconto di fine anno su questo ottimo smartphone Xiaomi (Redmi, infatti, è un brand del colosso cinese). Oggi trovi il Redmi 12C in offerta con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo a 114 euro. Un prezzo piccolissimo per un telefono grandissimo (nelle dimensioni). Il risparmio netto sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il sistema Cofidis. La spedizione viene gestita da Amazon e ti viene consegnato prima della fine dell’anno. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024.

Redmi 12C: la scheda tecnica

Il Redmi 12C è il classico telefono pensato per coloro che lo utilizzano principalmente per chiamare, telefonare e utilizzare le app social. In alternativa è un ottimo muletto per chi ha più di una scheda telefonica e ha bisogno di uno smartphone che costa poco, ma che allo stesso tempo ha buone caratteristiche.

Vediamo nel dettaglio quali sono le componenti di questo Redmi 12C. Partiamo dallo schermo. L’azienda cinese ha optato per un ottimo display immersivo da 6,71 pollici ad alta risoluzione. L’esperienza visiva è ottima con qualsiasi contenuto, dai video social fino ai film e le serie TV delle principali piattaforme di video streaming. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio G85 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD. Per avere maggiore potenza, lo smartphone utilizza la memoria libera per avere maggiore RAM virtuale.

Nonostante un prezzo veramente mini, il comparto fotografico è molto interessante. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti di livello professionale. La fotocamera selfie, invece, è da 5 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che si nota soprattutto con la modalità notturna. Presente anche la modalità HDR per dettagli ancora più nitidi.

La batteria da 5000mAh assicura una carica prolungata e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Nella parte posteriore è presente anche un comodo sensore per le impronte.

