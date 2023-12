Redmi 13C arriva in Italia: costa pochissimo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovissimo Redmi 13C è arrivato anche nel nostro paese. Dopo qualche settimana durante cui è stato venduto in esclusiva sui mercati orientali, il colosso della tecnologia ha deciso di rilasciare questo smartphone anche in versione global che, al pari della sua controparte asiatica, mantiene inalterate tutte le specifiche tecniche da low-cost, perdendo però il modello più economico, quello con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Questo device, come anticipato in precedenza, altro non è che il rebrand del Poco C65 e punta dritto alla fascia più bassa del mercato, confermando anche per l’Italia un prezzo davvero adatto a tutte le tasche.

Redmi 13C: scheda tecnica

Il nuovo Redmi 13C ha uno schermo LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate variabile fino 90Hz. Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per la vista, e quella TÜV Rheinland Flicker-Free, ottenuta perché questo smartphone è capace di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando eventuali sfarfallii dello schermo nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Non manca nemmeno la funzione Virtual RAM, che consente di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria interna del dispositivo.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1,8), uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4) e una lente ausiliaria QVGA da utilizzare per la profondità da 0,08 MP. La fotocamera anteriore, invece, è da 8 MP (f/2,0).

Tra le connessioni abbiamo: il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente MIUI 14.

Redmi 13C: prezzo e disponibilità

Redmi 13C potrà essere acquistato ufficialmente sul sito ufficiale di Redmi a partire dal prossimo 18 dicembre in quattro colorazioni differenti: Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White. Il prezzo suggerito per il pubblico è di:

Redmi 13C – 6/128 GB: 159,90 euro

Redmi 13C – 8/256 GB: 179,90 euro.

Come ben noto, per i mercati orientali è arrivata di recente anche la versione 5G, con una scheda tecnica praticamente identica a questo modello ad eccezione del processore scelto da Redmi che diventa un MediaTek Dimensity 6100+, che ovviamente ha un modem compatibile con la rete 5G. Non ci sono ancora notizie certe a riguardo ma, con buone possibilità, i consumatori nostrani dovranno accontentarsi del modello 4G.