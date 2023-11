Redmi 13C ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovissimo Redmi 13C, disponibile (al momento) solo per alcuni mercati selezionati. Parliamo di uno smartphone low-cost e che punta tutto su una scheda tecnica semplice e senza fronzoli e, naturalmente, su un prezzo decisamente accessibile, adatto a tutte le tasche.

Inoltre il Redmi 13C è anche il rebrand del recente Poco C65, lo smartphone portato sul mercato solo pochi giorni fa dall’azienda appartenente allo stesso gruppo di Xiaomi. Essendo praticamente speculari solo uno dei due device arriverà in versione Global anche nel nostro paese e, con buone possibilità, si tratterà proprio di questo modello a marchio Redmi.

Redmi 13C: scheda tecnica

Redmi 13C ha un display LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate variabile fino 90Hz. A protezione dello schermo abbiamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass.

Lo schermo ha la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e quella TÜV Rheinland Flicker-Free, col device che regola in autonomia la luminosità in corrente continua, eliminando qualsiasi sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano 4/6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione Virtual RAM per ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,8) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera anteriore è da 8 MP (f/2,0).

Tra le opzioni di connettività non c’è naturalmente il 5G, visto che il chip di MediaTek non ha un modem compatibile con questa tecnologia. Abbiamo però il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MIUI 14.

Redmi 13C: prezzo e disponibilità

Al momento Redmi 13C è disponibile solo in alcuni paesi dove può essere acquistato in quattro colorazioni differenti: Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green.

I prezzi condivisi sul web da Redmi fanno riferimento alla versione per il mercato nigeriano dove questo smartphone può essere acquistato al prezzo di:

Redmi 13C – 4/128 GB: 98.100 NGN (114,20 euro)

Redmi 13C – 6/128 GB: 108.100 NGN (125,84 euro)

Redmi 13C – 8/256 GB: 121.000 NGN (140,86 euro).

Per ora non sono ancora disponibili informazioni sull’arrivo in Italia, ma dato che il precedente Redmi 12C è in vendita anche nel nostro paese e che difficilmente vedremo la versione Global del Poco C65, è lecito ipotizzare che questo nuovo modello possa arrivare su mercato italiano quanto prima.