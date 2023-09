Xiaomi, lo smartphone lowcost oggi costa pochissimo: sconto stratosferico

Fonte foto: Redmi

I prezzi degli smartphone negli ultimi anni sono aumentati vertiginosamente e lo sappiamo molto bene. Oramai se si vuole acquistare un top di gamma, o semplicemente un medio di gamma con una buona fotocamera bisogna mettere in conto di dover spendere almeno 500€, se non di più. Una cifra non alla portata di tutti e molto spesso nemmeno tanto spiegabile. Fortunatamente esistono ancora delle aziende che producono e lanciano smartphone economici e accessibili a tutti. Sono un po’ limitati sotto il punto di vista delle performance, ma con cui puoi fare di tutto: chiamate, inviare messaggi e anche scattare immagini con una buona qualità.

In questa fascia di mercato rientra sicuramente il Redmi 9C, smartphone super economico di Xiaomi. Un dispositivo con un prezzo di listino già abbastanza basso, ma che oggi diventa un vero best-buy. Il merito è dello sconto eccezionale del 45% che troviamo su Amazon e che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo paghi poco meno di 85€, una cifra con la quale oramai non si acquista nemmeno uno smartwatch. Si tratta sicuramente dell’affare del giorno e se sei alla ricerca di uno smartphone economico, questa è l’offerta che fa per voi.

Redmi 9C

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Redmi 9C: caratteristiche tecniche

Certo non bisogna aspettarsi le performance di un dispositivo che costa 500€, ma lo Xiaomi Redmi 9C è comunque in grado di dire la sua. Non ti lascia mai a piedi e grazie a una super batteria ha un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Batteria che si ricarica anche abbastanza velocemente. In un dispositivo di questo genere, avere un’autonomia prolungata è sicuramente un punto di forza.

Il Redmi 9C sfata anche un altro mito: uno smartphone che costa poco può anche avere un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 13MP, sensore di profondità da 2MP e una camera macro sempre da 2MP. Un comparto variegato e che utilizza al meglio anche l’intelligenza artificiale per foto da professionista.

Ottimo anche il display immersivo da ben 6,53" e con risoluzione elevata. Puoi vedere qualsiasi video senza perdere nemmeno un dettaglio e grazie a dimensioni così generose lo puoi utilizzare per film e serie TV mentre sei in viaggio. Dotato anche di filtro contro la luce blu per un’esperienza visiva confortevole. Sotto la scocca è disponibile il processore MediaTek Helo G35 con tecnologia HyperEngine per ottenere il massimo in ogni situazione. A supporto 3GB di RAM e ben 64GB di memoria interna. Difficile chiedere di più a un dispositivo con un prezzo di listino così basso.

Xiaomi Redmi 9C: prezzo, sconto e offerta

Offerta straordinaria per lo Xiaomi Redmi 9C. Lo smartphone lowcost dell’azienda cinese è disponibile con uno sconto del 45% e lo paghi solamente 83€. A un prezzo così basso solitamente si trovano solamente dispositivi dalle dubbie provenienze, mentre in questo caso si tratta di uno smartphone di una delle principali aziende a livello mondiale. Lo smartphone viene spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Beneficia di tutti i privilegi riservati agli utenti Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto.

Redmi 9C