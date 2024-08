Redmi A3 al minimo storico: costa pochissimo con lo sconto di oggi

Fonte foto: Xiaomi

Una delle maggiori difficoltà nel mercato degli smartphone è trovare dei modelli affidabili con un costo inferiore ai 100 euro. L’inflazione si è fatta sentire anche (e soprattutto) nel settore della tecnologia e oramai per acquistare un buon dispositivo bisogna spendere almeno 150-250 euro. A meno che non aspetti il momento propizio e scovi un’offerta irrinunciabile online. Esattamente quello che accade oggi con il Redmi A3, smartphone entry-level di Xiaomi disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 90 euro.

Non è un errore di battitura: costa realmente così poco. E si tratta anche di un telefono uscito sul mercato da non tantissimo tempo e che si rivela molto affidabile. Non bisogna certamente aspettarsi le prestazioni di un iPhone 15, ma riesce comunque a fare il suo nell’utilizzo quotidiano. Dotato di una scheda tecnica più che buona, si caratterizza per una batteria a lunghissima durata e una doppia fotocamera posteriore che assicura scatti superiori alla media del settore. Insomma, uno smartphone che di certo non ti deluderà e che oggi trovi a un prezzo stracciato.

Redmi A3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta veramente speciale. Oggi trovi il Redmi A3 a un prezzo di 88 euro grazie allo sconto del 33% disponibile su Amazon. Prezzo stracciato e al minimo storico per uno smartphone entry-level, ma che assicura prestazioni superiori rispetto a quanto lo paghi. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni di tempo da quando lo hai acquistato.

Redmi A3: la scheda tecnica

La bontà dello smartphone è evidenziata dal bollino "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e che solitamente viene riservato solamente a dispositivi che rispettano stringenti requisiti di qualità. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica del Redmi A3.

Lo smartphone economico di Xiaomi è equipaggiato con uno schermo da 6,71 pollici ad alta risoluzione e con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 90 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Protegge anche gli occhi dall’affaticamento dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G36 con a supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Puoi espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD, e puoi aumentare la RAM fino a 8 gigabyte utilizzando la memoria disponibile.

La doppia fotocamera posteriore permette di scattare buone foto e di registrare anche video da condividere con i propri amici. La fotocamera frontale è da 5 megapixel. Hai a disposizione anche una serie di filtri che rendono ancora più artistiche le tue creazioni.

Puoi sbloccare lo smartphone sia con l’impronta digitale sia con il riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. La batteria da 5.000mAh assicura un’autonomia prolungata anche dopo un utilizzo intenso.

Insomma, uno smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e non ha troppe pretese, o per chi è alla ricerca di un muletto economico.

