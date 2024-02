Redmi Buds 4 Lite sono auricolari essenziali ed economici, ottimi per chi non ha particolari esigenze e vuole un prodotto robusto e immediato. L’offerta su Amazon

Fonte foto: Redmi/Weibo

Il mercato degli auricolari low-cost pullula di prodotti a buon mercato ma che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono davvero troppo essenziali e finiscono per deludere l’utente che, pur puntando al risparmio, cerca comunque un dispositivo funzionale e di qualità.

Per aiutare i consumatori nella scelta, arriva Amazon che grazie a decine di device in offerta aiuta il grande pubblico ad acquistare oggetti di cui non deve pentirsi subito dopo. Come le Redmi Buds 4 Lite, gli auricolari entry level del colosso cinese che possono essere acquistati a un prezzo davvero vantaggioso.

Redmi Buds 4 Lite – Auricolari semi in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Redmi Buds 4 Lite: scheda tecnica

Le Redmi Buds 4 Lite sono auricolari semi in-ear con driver dinamici da 12 mm. Trova posto sugli auricolari la tecnologia Xiaomi Acoustic Lab, studiata per offrire una bassa distorsione dei contenuti in riproduzione e una migliore qualità con alti brillanti e bassi profondi.

Trattandosi di un prodotto semi in-ear e quindi senza il gommino da infilare nell’orecchio, non c’è la modalità di cancellazione del rumore. Tuttavia, utilizzando gli algoritmi sviluppati da Xiaomi, le cuffiette riescono a riconoscere la voce del parlante, amplificandola durante le chiamate garantendo conversazioni sempre chiare anche in ambienti piuttosto rumorosi.

Utilizzando il Bluetooth 5.3 (con Google Fast Pair per l’accoppiamento rapido con tutti i device Android) è possibile collegare le cuffiette al proprio smartphone e utilizzare l’app Xiaomi Earbuds per gestire al meglio le funzionalità degli auricolari.

Sempre grazie al Bluetooth 5.3 si può utilizzare anche la modalità a bassa latenza, da utilizzare con computer per avere un audio più reattivo durante le sessioni di gaming.

L’autonomia, dichiarata Redmi è di circa 5 ore di riproduzione per i soli auricolari con la possibilità di salire a 20 ore utilizzando la custodia di ricarica. Inoltre con una carica di 10 minuti si possono ottenere fino a due ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine le Redmi Buds 4 Lite hanno la certificazione IP54 che attesta la loro resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua e di sudore.

Redmi Buds 4 Lite: l’offerta su Amazon

Le Redmi Buds 4 Lite sono auricolari economici, ottimi per chi ha bisogno di un prodotto resistente e con una buona autonomia.

Parliamo naturalmente di un paio di cuffie che puntano tutto su una grande semplicità nell’utilizzo, con poche caratteristiche molto immediate e, chiaramente, un prezzo accessibile adatto a praticamente a tutte le tasche.

Per acquistare le Redmi Buds 4 Lite servono, infatti, appena 34,99 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende addirittura a 18,80 euro (-43%, -16,19 euro) e con un prezzo così basso, trovare di meglio è impossibile.

