Redmi Buds 4, su Amazon questi auricolari costano pochissimo

Fonte foto: Redmi

Tra i vari dispositivi sviluppati da Redmi spiccano sicuramente le cuffie true wireless, che rappresentano uno dei prodotti più apprezzati in assoluto dagli utenti.

La varietà dei device in catalogo è davvero notevole, col colosso cinese che offre soluzioni per tutte le esigenze e, soprattutto, per tutte le fasce di prezzo. E tra le opzioni più interessanti ci sono sicuramente quelle di fascia intermedia, l’ideale per chi ha bisogno di un sistema audio efficiente ma che non costi un patrimonio e consenta di accedere in modo facile e veloce alle varie funzionalità, inclusa la cancellazione del rumore.

Tra i modelli da tenere sott’occhio ci sono le Redmi Buds 4 che grazie alle offerte su Amazon possono essere acquistate a poco più di 30 euro.

Redmi Buds 4 – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore adattiva

Redmi Buds 4: scheda tecnica

Le Redmi Buds 4 sono auricolari in-ear con driver dinamici da 10 millimetri e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Presente una modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che è in grado di utilizzare i microfoni feedforward e feedback installati sulle cuffie e i sofisticati algoritmi AI sviluppati dall’azienda cinese per ridurre il rumore fino a 35 dB.

Grazie alla modalità adattiva, inoltre, le cuffie riescono a valutare in totale autonomia il livello del rumore nella stanza, attivando la miglior modalità di abbattimento del rumore scegliendo tra tre livelli: Leggera, Bilanciata e Profonda.

Con la modalità Trasparenza, invece, queste cuffie consentono comunque all’utente di percepire i suoni ambientali, incluse le voci delle altre persone, senza il bisogno di togliere il dispositivo dalle orecchie. Infine, trova posto su questo prodotto anche la Cancellazione AI del rumore in chiamata che abbatte eventuali rumori ambientali e amplifica la voce del parlante, per conversazioni cristalline anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Per gestire tutte queste modalità e accedere all’equalizzatore, si possono collegare le cuffie allo smartphone via Bluetooth 5.2 e scaricare l’app Xiaomi Earbuds.

Non mancano, naturalmente, anche i controlli touch che consentono di gestire i contenuti in riproduzione, le chiamate e le modalità di cancellazione del rumore semplicemente sfiorando l’area sensibile al tocco.

Sul fronte dell’autonomia, stando alle dichiarazioni di Redmi, questi auricolari garantiscono fino a 6 ore di riproduzione musicale, che salgono a 30 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con appena 5 minuti di ricarica è possibile ottenere 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

Infine, i soli auricolari sono certificati IP54 e sono dunque resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Redmi Buds 4: l’offerta su Amazon

Di listino le Redmi Buds 4 hanno un costo di 69,99 euro ma, grazie alle offerte su Amazon è possibile portarsele a casa a 34 euro (-51%, -35,99 euro) un’offerta davvero incredibile che potrebbe fare gola a molti e convincere gli indecisi a procedere con l’acquisto.

Redmi Buds 4 – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore adattiva