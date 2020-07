Redmi K30 Ultra, lo smartphone con caratteristiche super e prezzo mini

Redmi continua il suo progetto di espansione e lo fa con smartphone dalle caratteristiche molto interessanti e con un prezzo tutto sommato contenuto. In Italia oramai è conosciutissima per essere uno dei produttori più importanti della fascia media, mentre in Cina produce anche smartphone top di gamma, come ad esempio il nuovo Redmi K30 Ultra. Il dispositivo non è stato ancora presentato ufficialmente, ma oramai manca davvero poco e ha ricevuto anche la certificazione da parte dell’ente cinese TENAA.

Il Redmi K30 Ultra è il modello premium di una delle famiglie di smartphone più fortunate del produttore cinese. E come si può intuire dal nome, si caratterizzerà per componenti hardware top di gamma. La base dello smartphone dovrebbe essere il chipset Mediatek Dimensity 1000+, che supporta anche la connessione 5G. Immancabili i 12GB di RAM e i 128GB di memoria interna, con la possibilità di espanderla con una microSD. Redmi punterà forte anche sul prezzo e lo smartphone potrebbe costare meno di 500 euro (in Cina). Ecco tutte le caratteristiche e la possibile data di uscita.

La scheda tecnica del Redmi K30 Ultra

Grazie alle indiscrezioni uscite nelle ultime settimane e alla certificazione TENAA sappiamo la gran parte delle caratteristiche tecniche del Redmi K30 Ultra. Lo smartphone dovrebbe avere a bordo il chipset Mediatek Dimensity 1000+ che garantisce prestazioni molto elevate e anche il supporto a 5G. Per quanto riguarda la RAM dovremmo aspettarci almeno 12GB, mentre lo spazio di archiviazione dovrebbe essere da 128GB. Probabile la presenza di un’altra versione con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di almeno 6,5 pollici con una risoluzione FullHD+ e refresh rate a 144Hz.

Anche il comparto fotografico sarà “Ultra”: il sensore principale dovrebbe essere da 64 Megapixel e prodotto da Sony, supportato da un obiettivo grandangolare da 12 Megapixel, un teleobiettivo 3x e un sensore per la profondità di campo. Nella parte frontale, invece, ci dobbiamo aspettare una fotocamere pop-up che fuoriesce dalla scocca solo quando bisogna scattare dei selfie.

La batteria sarà da 4500mAh con il supporto alla ricarica rapida a 33W. Presente anche la ricarica wireless.

Prezzo e data di uscita del Redmi K30 Ultra

Il dispositivo potrebbe essere presentato in Cina già nelle prossime settimane ed essere lanciato sul mercato asiatico a un prezzo di circa 500 euro. Difficilmente lo vedremo in Europa con questo nome: potrebbe essere lanciato con il marchio Xiaomi a un prezzo più elevato a causa delle tasse.