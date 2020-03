Redmi K30 Pro ufficiale, caratteristiche e prezzo dello smartphone lowcost

24 Marzo 2020 - Redmi ha lanciato ufficialmente in Cina due nuovi smartphone top di gamma: il Redmi K30 Pro 5G e il K30 Pro 5G Zoom. Si tratta dei successori del Redi K30 lanciato alla fine dello scorso anno, dal quale riprendono il design. La serie Redmi K negli ultimi anni si è fatta apprezzare per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e la filosofia non viene tradita da questi ultimi due modelli. Ci troviamo di fronte a dispositivi che integrano le migliori componenti hardware del momento, abbinate a prezzi tutto sommato contenuti.

Il Redmi K30 Pro 5G si basa sulla stessa filosofia del suo predecessore sfoggiando delle specifiche di tutto rispetto, ma allo stesso tempo ne riduce le funzionalità premium come ad esempio l’assenza della ricarica wireless, scelta dovuta al contenimento dei prezzi. A bordo troviamo comunque lo Snapdragon 865, processore presente sulla maggior parte dei dispositivi usciti in questo inizio di 2020, supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Per quanto riguarda i prezzi, per il momento sono ufficiali solamente quelli in Cina, non si conoscono i tempi per il rilascio in Italia.

Redmi K30 Pro 5G: le specifiche tecniche

Sotto la scocca del Redmi K30 Pro 5G batte un processore Snapdragon 865 con clock settato a 2,84 GHz e accoppiato ad una memoria UFS 3.1 fino a 256 GB e 8 GB di RAM LPDDR5, disponibile anche una variante standard con 6 GB di RAM LPDDR4X. Il telefono è dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+. Redmi ha utilizzato anche una speciale tecnologia di rilevamento della luce per migliorare significativamente la regolazione automatica della luminosità. Il display è certificato TUV Rheinland e include anche un sensore di impronte digitali di ultima generazione.

Grazie al chipset Snapdragon 865, lo smartphone supporta anche la rete 5G. Il telefono, inoltre, integra anche il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC, e completano le specifiche il classico jack per le cuffie da 3,5 mm e la porta IR. Una particolarità: Il telefono monta un sistema di raffreddamento VC con 9 sensori di temperatura per prevenire il surriscaldamento durante le attività ad alta intensità, come ad esempio il gaming. Il Redmi K30 Pro 5G è alimentato da una batteria da 4.700 mAh dotata di ricarica rapida da 33 W, in soli 63 minuti il telefono è in grado di ricaricarsi al 100%.

Redmi K30 Pro 5G: il comparto fotografico

Il nuovo telefono low-cost di casa Xiaomi è dotato di una configurazione con quattro fotocamere posteriori. Il sensore principale è un IMX686 Sony da 64 megapixel con stabilizzazione ottica, seguito da un obiettivo ultra grandangolare da 13 megapixel, un teleobiettivo/macro da 8 megapixel e un ultimo sensore dedicato alla profondità di campo da 2 megapixel. Il telefono supporta anche riprese video a 8K e video super slo-mo.

La versione Zoom del Redmi K30 Pro presenta la stessa configurazione, ma il suo teleobiettivo da 8 megapixel è in grado di sfoggiare uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale 30x. L’edizione Zoom presenta anche una stabilizzazione a 4 assi assente sul normale modello Pro. Infine fotocamera frontale pop-up da 20 megapixel con supporto per video slo-mo da 120 fps e riprese time-lapse.

Redmi K30 Pro 5G: il design

Il design del nuovo telefono low-cost del produttore cinese deriva sempre dalle linee del modello precedente. Confermata la fotocamera pop-up simile a quella utilizzata sul modello K20 Pro, che si attiva solo quando si apre l’app fotocamera e per lo sblocco tramite riconoscimento del volto. La sezione che ospita le quattro fotocamere sulla scocca posteriore è leggermente curva e ricorda quella già vista sul telefono OnePlus 7T, un cambiamento radicale rispetto alla disposizione verticale e centrale utilizzata sui precedenti modelli Redmi. Infine, quattro le colorazioni disponibili: Blu, viola, grigio e bianco. Disponibili anche una serie di custodie personalizzate per il nuovo Redmi e realizzate in collaborazione con la fondazione Keith Haring.

Redmi K30: data di uscita e prezzo

Il Redmi K30 Pro 5G inaugura le prevendite proprio oggi, e sarà disponibile a partire dal 27 marzo solo in Cina. Per ora non si conoscono i piani relativi alla commercializzazione dei nuovi telefoni della gamma Redmi K30 nel resto del mondo. Questi i prezzi di lancio al cambio attuale:

– 390 euro per la versione K30 Pro 6GB + 128GB,

– 440 euro per la versione K30 Pro 8GB + 128GB,

– 480 euro per la versione K30 Pro 8GB + 256GB.

La variante Pro Zoom invece avrà un prezzo pari a circa 500 euro e 520 euro a seconda della capacità della memoria interna da 128 o 256GB.

Probabilmente in Italia verranno commercializzati con un altro nome: il K20 Pro è stato lanciato con il nome di Mi 9T Pro. Probabilmente verrà utilizzata la stessa strategia di mercato.