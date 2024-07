Redmi K70 Ultra e Xiaomi Mix Fold 4 stanno arrivando

Fonte foto: Xiaomi

Stando a quanto confermato da Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, l’azienda cinese sta per presentare ufficialmente due nuovi smartphone che saranno rivelati il prossimo 19 luglio.

Si tratta del nuovo pieghevole Xiaomi Mix Fold 4 (in foto) e del Redmi K70 Ultra, entrambi device top di gamma che arrivano sul mercato con specifiche tecniche di altissimo livello e che, almeno in un primo momento, resteranno un’esclusiva dei consumatori cinesi. Intanto, pur senza confermare troppe specifiche tecniche, Xiaomi ha condiviso le prime foto ufficiali di questi nuovi device.

Xiaomi Mix Fold 4: cosa sappiamo

Al momento le conferme ufficiali sul nuovo Xiaomi Mix Fold4 non sono molte e provengono principalmente da Geekbench e da alcune indiscrezioni che circolano sul web.

Da quello che sappiamo il display interno ha una risoluzione 1,5K ma al momento non ci sono altre informazioni disponibili, nemmeno quelle sul display esterno.

Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM (come mostrato dai test su Geekbench) e, probabilmente, ci sarà una seconda versione con 16 GB. Sconosciute informazioni sulla memoria interna ma non si escludono tagli fino a 1 TB.

Il comparto fotografico dovrebbe essere realizzato in collaborazione con Leica e con un sensore principale da 50 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x da 60 MP. La fotocamera frontale esterna è da 12 MP mentre quella frontale interna è da 32 MP.

Conoscendo il probabile processore in dotazione sappiamo che le connessioni dovrebbero essere il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC e, in esclusiva per il mercato cinese, la connettività satellitare.

La batteria è da 4.740 mAh con ricarica cablata a 67 W e ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Infine il device dovrebbe essere certificato IPX8 ed essere, quindi, resistente all’acqua anche in caso di immersioni.

Xiaomi Mix Fold 4 sarà presentato ufficialmente in Cina tra qualche giorno ma al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo e sull’eventuale arrivo di una versione Global.

Redmi K70 Ultra: presunta scheda tecnica

Per quanto riguarda il Rredmi K70 Ultra i dati a disposizione sono molti di più e consentono di delineare quasi totalmente la (probabile) scheda tecnica di questo smartphone.

Il display è un OLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione 1.5K+ (2.712×1.220 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e ben 5.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un MediaTek Dimensity 9300+ con fino a 24 GB di RAM e massimo 1 TB di memoria interna, non espandibile. A questo si aggiunge un chip grafico D1 che ha il compito di gestire il display e ottimizzare le prestazioni del device per il gaming. Per tenere sotto controlla la temperatura, Xiaomi ha scelto un sistema di raffreddamento a liquido con camera di vapore.

Tre le fotocamere in dotazione ma conosciamo con certezza solo il sensore principale da 50 MP con OIS. Altre indiscrezioni sul web parlano di un sensore da 108 MP (facendo probabilmente riferimento alla principale) e di un teleobiettivo da 12 MP, tuttavia non è da escludere nemmeno una configurazione come quella vista sul Redmi K70 Pro con un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP con autofocus veloce PDAF. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica cablata da 120 W e due chip per ottimizzare consumi e ricarica. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Anche il Redmi K70 Ultra sarà presentato ufficialmente il prossimo 19 luglio solo per la Cina, tuttavia l’azienda produttrice sarebbe già al lavoro sul rebranding per il mercato globale che prenderà il nome di Xiaomi 14T Pro.