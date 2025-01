Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Xiaomi 14T è un device di fascia alta per chi non vuole scendere a compromessi e cerca un prodotto con un’ottima scheda tecnica, pronto a soddisfare ogni sua esigenza. La scelta ideale, insomma per chi vuole prestazioni di alto livello e le più moderne tecnologie AI, che semplificano ogni aspetto della user experience, dalla produttività all’editing fotografico.

Con l’incredibile offerta su Amazon, portare a casa questo top di gamma diventa più semplice che mai e con il prezzo che scende sotto i 500 euro, trovare di meglio è davvero impossibile.

Xiaomi 14T – MediaTek Dimensity 8300-Ultra – Versione 12/256 GB

Xiaomi 14T: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi 14T ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione 1.5 K (2.712×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 144 Hz e una luminosità di picco di 4.000 nit. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto dall’azienda cinese è MediaTek Dimensity 8300-Ultra affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Presente, ovviamente, la funzione RAM Expansion che permette all’utente di aumentare la RAM del device attingendo alla memoria interna.

Il processore in dotazione consente agli utenti l’accesso a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui:

AI Notes , per riassumere le note

, per riassumere le note AI Interpreter , per traduzioni in tempo reale

, per traduzioni in tempo reale AI Recorder , per la trascrizione delle registrazioni

, per la trascrizione delle registrazioni Circle to Search

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica che ha portato a bordo di questo smartphone le sue lenti Summilux e comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2,6x da 50 MP con autofocus veloce PDAF. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Anche qui è possibile migliorare la qualità degli scatti grazie alle funzioni AI come AI Image Editing, che funge da editor di immagini e AI Film, che semplifica la creazione dei video

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’emettitore a infrarossi e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo Xiaomi Hyper Charge da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Xiaomi 14T: l’offerta su Amazon

Per acquistare Xiaomi 14T bisogna spendere 649,90 euro ma, grazie agli sconti su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende a 499 euro (-23%, -150 euro) un’offerta davvero interessante che rende questo device di fascia alta un po’ più accessibile.

