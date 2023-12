Xiaomi, questo è lo smartphone lowcost da comprare subito: sconto esagerato

Fonte foto: Xiaomi

Trovare uno smartphone con ottime caratteristiche allo stesso prezzo di un entry level non è mai semplice. Fortunatamente in questo periodo, anche grazie all’avvicinarsi del Natale, su Amazon è possibile trovare delle ottime promo su alcuni telefoni selezionati dal sito di e-commerce. Oggi la giornata si apre con uno sconto mai visto prima sul Redmi Note 10 Pro, un dispositivo uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che ancora riesce a catturare l’attenzione grazie alle sue caratteristiche uniche e ai continui aggiornamenti rilasciati dal produttore cinese.

Uno smartphone dotato di uno schermo ad alta risoluzione e con un refresh rate elevato che ti permette di godere al meglio di qualsiasi contenuto. Sostenuto anche da un processore potente, da un ottimo comparto fotografico (il sensore principale è da 108 megapixel) e da una batteria a lunghissima durata. Tutto questo a un prezzo eccezionale e con uno sconto del 38% che fa risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino. Insomma, la classica offerta natalizia da non farsi sfuggire.

Redmi Note 10 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Lo smartphone di Xiaomi oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 218,53€ grazie allo sconto del 38%.



Redmi Note 10 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone con una scheda tecnica eccezionale rapportata al prezzo a cui lo trovi oggi. Il Redmi Note 10 Pro rispecchia a pieno la filosofia dell’azienda cinese: telefoni con ottime caratteristiche a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Vediamo nel dettaglio le componenti presenti sul telefono.

Partiamo dal primo elemento che spicca immediatamente: lo schermo. Il Redmi Note 10 Pro è dotato di un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app social. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 1.200 nits. Il pannello protegge gli occhi anche dalle fastidiose luci blu e lo puoi utilizzare per diverse ore senza che gli occhi si affaticano. Sotto la scocca trovi il processore Snapdragon 732G con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno dei segreti di questo dispositivo. Nella parte posteriore trovi ben quattro fotocamere: sensore principale da 108 megapixel (lo stesso presente su telefoni molto più costosi), fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, un obiettivo telemacro da 5 megapixel e infine un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera selfie è da ben 16 megapixel. Un comparto versatile e che regala grosse soddisfazioni in qualsiasi situazione.

Chiudiamo con una batteria da ben 5020 mAh e con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Impiega poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia e riesci a coprire fino a due giorni con un ciclo di ricarica.

